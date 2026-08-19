Gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân

Sáng 19/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương về tình hình triển khai 2 dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác GPMB và thi công dự án đoạn qua địa bàn xã Hợp Tiến.

Hai dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 3.339 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 có tổng mức đầu tư 1.502 tỷ đồng; đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân 1.837 tỷ đồng. Các nhà thầu bắt đầu thi công trở lại từ ngày 1/8/2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác GPMB và thi công dự án đoạn qua địa bàn xã Tân Ninh.

Đến nay, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng 15,8/23,11 km, đạt 68,3%; chi trả tiền bồi thường cho 1.918/2.268 hộ, đạt 84,5%.

Các xã Đồng Tiến, An Nông và Sao Vàng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ chiều dài tuyến qua địa bàn; xã Tân Ninh đã bàn giao 4,707/4,707 km tuyến chính. Tuy nhiên, tại một số xã vẫn còn diện tích lớn chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng như: Xã Hợp Tiến mới bàn giao 4,16/7,172 km; xã Thọ Ngọc mới bàn giao 1,13/3,94 km; Xã Thọ Bình đã bàn giao 1,52/2,33 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi, trao đổi với hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo cụ thể những khó khăn và đề nghị các sở, ngành sớm hướng dẫn, tháo gỡ những nội dung liên quan đến xác định nguồn gốc đất, hạn mức đất ở, hệ số giá đất, chính sách hỗ trợ và phương án bồi thường, để có cơ sở giải quyết dứt điểm từng trường hợp, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Lãnh đạo xã Tân Ninh báo cáo tình hình GPMB qua địa bàn.

Về tiến độ thi công, tổng giá trị khối lượng theo hợp đồng của 2 dự án khoảng 770 tỷ đồng. Trước thời điểm dừng kỹ thuật, các nhà thầu đã thực hiện khoảng 246 tỷ đồng.

Khó khăn hiện nay là mặt bằng được bàn giao chưa liên tục; riêng khoảng 10,5 km cần tập trung thi công còn xen kẹp 15 đoạn chưa giải phóng mặt bằng (GPMB), ảnh hưởng đến việc tổ chức các mũi thi công đồng loạt.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế của tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân và khu vực phía Tây.

Sau 3 tháng tập trung tháo gỡ, công tác GPMB đã có chuyển biến, song tiến độ tại một số địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là phải tập trung cao nhất để xử lý dứt điểm mặt bằng và tổ chức thi công quyết liệt trên phần diện tích đã được bàn giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với các địa phương, hướng dẫn bằng văn bản đối với từng nhóm vướng mắc về cơ chế, chính sách GPMB; làm rõ nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, nội dung nào thuộc thẩm quyền UBND tỉnh để tham mưu xử lý kịp thời, không để việc chưa rõ cơ chế làm chậm tiến độ.

Sau khi rõ các cơ chế theo hướng dẫn, cấp ủy, chính quyền các xã phải vào cuộc thật quyết liệt, trách nhiệm trong công tác GPMB; tiến độ và kết quả thực hiện GPMB đối với dự án sẽ là một trong những căn cứ xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ có liên quan.

Đặc biệt, các xã còn khối lượng lớn, nhất là Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình cần tập trung nhân lực, nguồn lực, xác định rõ tiến độ xử lý đến từng hộ, từng vị trí và từng mốc thời gian; phấn đấu cơ bản hoàn thành GPMB trước ngày 1/12.

Đối với các trường hợp đã bảo đảm đầy đủ cơ chế, chính sách, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức bảo vệ thi công đối với những trường hợp không chấp hành, hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trước ngày 31/12.

Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên và đột xuất kiểm tra, nắm bắt tiến độ GPMB tại từng địa phương, báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Về tiến độ thi công, yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và các nhà thầu phải tận dụng tối đa mặt bằng đã được bàn giao để tổ chức thi công đồng loạt. Trên những đoạn đã có từ 300 m mặt bằng liên tục trở lên phải bố trí ngay mũi thi công, tổ chức công trường khoa học, hợp lý, không để tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Các nhà thầu phải xác định rõ đây là công trình trọng điểm của tỉnh, tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, chủ động nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời nắm bắt, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến nguồn và giá vật liệu xây dựng, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ toàn dự án.

Minh Hằng