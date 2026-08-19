Ấn Độ thuê UAV Mỹ tăng cường giám sát trên Ấn Độ Dương

Hải quân Ấn Độ đã thuê 2 máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian của Mỹ trong 30 tháng với chi phí khoảng 203 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực giám sát hàng hải trong thời gian chờ tiếp nhận đội UAV MQ-9B quy mô lớn hơn.

Hải quân Ấn Độ đã thuê 2 máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian của Mỹ nhằm tăng cường năng lực giám sát hàng hải. Ảnh chụp màn hình.

Theo WION, hợp đồng có giá trị khoảng 203 triệu USD, bao gồm không chỉ các UAV mà còn hệ thống hỗ trợ vận hành. Đơn vị cung cấp sẽ đảm nhiệm các thiết bị cảm biến, thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển mặt đất, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng, đồng thời bảo đảm số giờ hoạt động cho các UAV.

Việc thuê trước giúp Hải quân Ấn Độ duy trì năng lực giám sát liên tục trên một khu vực biển rộng lớn, đồng thời có thêm kinh nghiệm vận hành nền tảng này.

MQ-9B SeaGuardian là máy bay không người lái tầm cao, hoạt động trong thời gian dài, được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát hàng hải. UAV có khả năng hoạt động trên 30 giờ, được trang bị radar tìm kiếm mặt biển 360 độ và các hệ thống cảm biến tiên tiến, cho phép theo dõi tàu thuyền và những mục tiêu khác trên phạm vi rộng.

Air Marshal Anil Khosla, cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, cho biết việc thuê UAV mang lại cho Hải quân Ấn Độ khả năng duy trì hoạt động giám sát trong thời gian dài hơn. Theo ông, hệ thống này còn giúp lực lượng có thêm thời gian để phát hiện, nhận dạng và theo dõi các phương tiện hoạt động trên biển.

Ấn Độ đang từng bước mở rộng năng lực giám sát trên biển, trong đó UAV tầm xa được xem là một thành phần bổ trợ cho các lực lượng hiện có.

Hải quân Ấn Độ cũng đang thúc đẩy kế hoạch triển khai các UAV từ tàu chiến, qua đó hình thành thêm một lớp giám sát trên biển và nâng cao khả năng nhận biết tình hình tại các khu vực hoạt động.

Các UAV MQ-9B SeaGuardian không thay thế tàu ngầm, tàu mặt nước hay máy bay tuần tra biển, mà đóng vai trò bổ sung thông tin cho những lực lượng này. Khả năng hoạt động trong thời gian dài giúp UAV duy trì theo dõi mục tiêu, cung cấp dữ liệu về hoạt động hàng hải và hỗ trợ lực lượng có thêm thời gian đưa ra phương án ứng phó khi cần thiết.

Việc thuê 2 UAV cũng cho phép Ấn Độ tiếp tục khai thác kinh nghiệm thực tế với MQ-9B trước khi đưa vào sử dụng đội UAV quy mô lớn hơn. Đây được xem là bước đi nhằm duy trì năng lực giám sát liên tục và nâng cao khả năng kiểm soát tình hình trên các tuyến hàng hải quan trọng.

Bích Hồng

Nguồn: WION