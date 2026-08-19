Meta đối mặt vụ kiện lịch sử tại Mỹ vì cáo buộc khiến trẻ em nghiện mạng xã hội

Tòa án liên bang Mỹ ngày 18/8 bắt đầu xét xử vụ kiện do liên minh 29 bang khởi xướng nhằm vào Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, với cáo buộc cố ý thiết kế các nền tảng này theo hướng gây nghiện và khai thác người dùng trẻ. Vụ kiện có thể dẫn tới khoản phạt lên tới hàng trăm tỷ USD và buộc Meta phải thay đổi đáng kể cách vận hành các nền tảng.

Người dân xếp hàng bên ngoài tòa án liên bang Oakland, California, trước khi phần tranh luận mở đầu phiên tòa mà bốn tổng chưởng lý tiểu bang đang khởi kiện chống lại Meta Platforms, Inc. Ảnh: NPR.

Vụ kiện do 4 bang, gồm California, Colorado, Kentucky và New Jersey, đại diện cho liên minh 29 bang tiến hành. Một trong những vấn đề trọng tâm tại phiên tòa là liệu Meta có chủ ý thiết kế các tính năng trên Facebook và Instagram nhằm khiến thanh thiếu niên bị cuốn vào việc sử dụng nền tảng hay không.

Các bang cũng cáo buộc Meta thu thập không phù hợp dữ liệu cá nhân của người dùng trẻ, trong đó có trẻ em, đồng thời không cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng về những nguy cơ mà các nền tảng này có thể gây ra đối với người chưa thành niên.

Tại phiên xét xử ở thành phố Oakland, bang California, các công tố viên cáo buộc Meta đã biết rõ tác động của mạng xã hội đối với trẻ em nhưng vẫn khai thác đặc điểm tâm lý và cách thức hoạt động của não bộ ở lứa tuổi này để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt.

Công tố viên California Megan O'Neill cho rằng mô hình kinh doanh của Meta được xây dựng nhằm “thu hút người dùng, giữ họ trên nền tảng lâu nhất có thể, thu thập dữ liệu rồi che giấu sự thật với công chúng”. Bà cáo buộc Meta đã “khai thác cách bộ não trẻ em hoạt động” để khiến các sản phẩm của công ty trở nên gây nghiện.

Meta bác bỏ các cáo buộc. Công ty cho rằng các bang chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy người sử dụng bị Meta cố tình đánh lừa. Meta dự kiến lập luận rằng công ty đã dành nhiều nỗ lực để tăng cường an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng.

Theo Bloomberg, trong trường hợp Meta thua kiện, tổng mức phạt có thể lên tới 1.400 tỷ USD, tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, gần với giá trị vốn hóa của tập đoàn. Mức phạt này được đánh giá có thể tạo sức ép đặc biệt lớn đối với Meta.

Bên ngoài tòa án, các nhà hoạt động, trong đó có những bà mẹ cho rằng con họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc sử dụng mạng xã hội, tổ chức biểu tình.

Phiên tòa xét xử Meta dự kiến kéo dài khoảng 6 tuần và phán quyết có thể được đưa ra vào tháng 10. Kết quả vụ kiện được đánh giá có khả năng không chỉ tác động trực tiếp đến Meta mà còn tạo tiền lệ đối với cách các công ty truyền thông xã hội thiết kế sản phẩm, bảo vệ người dùng trẻ và xử lý dữ liệu trẻ em.

Bích Hồng

Nguồn: YTN, CNA, AFP