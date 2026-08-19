Ba Lan đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, củng cố an ninh và năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa cho biết, Chính phủ nước này sẽ đẩy nhanh đáng kể việc chuẩn bị và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, nhằm phục vụ phát triển kinh tế, tăng cường an ninh và năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: IAR

Phát biểu trước cuộc họp Nội các, ông Tusk cho biết Chính phủ đề xuất dự luật nhằm “đẩy nhanh đáng kể” quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án hạ tầng then chốt có tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và nền kinh tế Ba Lan.

Về phần mình, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Dariusz Klimczak xác nhận, nội các đã thông qua dự thảo luật về thúc đẩy tiến độ chuẩn bị và xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược. Theo đó, các dự án thuộc diện ưu tiên sẽ được đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý và ưu tiên xem xét hồ sơ tại các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Dariusz Klimczak. Ảnh: PAP.

Danh mục dự án bao gồm nhiều công trình giao thông và cảng biển có ý nghĩa chiến lược. Trong đó có tuyến đường quốc gia kết nối cảng Baltic Gdynia với bến phà công cộng, nhằm tăng cường kết nối cảng với mạng lưới giao thông của Ba Lan và châu Âu. Chính phủ cũng thúc đẩy mở rộng cảng ngoài khơi Świnoujście, xây dựng và nâng cấp hạ tầng kết nối cảng với biển trong khuôn khổ dự án Mũi Pomerania, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục liên quan đến cảng Gdynia.

Theo Thủ tướng Tusk, Ba Lan đang xây dựng một hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm nâng cao vai trò của nước này tại khu vực Baltic, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải biển và khai thác container. Các tuyến đường sắt kết nối các cảng Szczecin và Świnoujście với Wrocław, cũng như các tuyến hướng tới Warsaw và vùng công nghiệp Thượng Silesia, sẽ được ưu tiên đẩy nhanh.

Trước đó, ông Tusk từng dự báo đầu tư tại Ba Lan sẽ tăng gần 10% trong năm 2026, đồng thời gọi năm nay là giai đoạn “tăng tốc mạnh” của nền kinh tế bất chấp những bất ổn địa chính trị và cuộc xung đột tại Ukraine.

Vân Bình

Nguồn: TVP Info, IAR, PAP.