EU chuyển 80 triệu euro từ lợi nhuận của các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Kiev ngày 31/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã chuyển 80 triệu euro cho Ukraine từ khoản lợi nhuận thu được từ việc tái đầu tư các tài sản bị đóng băng của Nga.

Bà Kaja Kallas cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp thêm 80 triệu euro cho Ukraine từ lợi nhuận của các tài sản bị đóng băng của Nga”. Tuy nhiên, bà Kallas thừa nhận chưa có tiến triển liên quan đến việc phân bổ 90 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine, do vẫn vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia.

Cũng tại sự kiện, bà Kallas cho biết gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga đã “sẵn sàng”. Đồng thời, EU đang thúc đẩy việc thành lập một tòa án chuyên trách về tội xâm lược và một cơ chế kháng cáo quốc tế, với kỳ vọng đạt tiến triển vào tháng 5 tới. Bà nhấn mạnh EU sẽ không để cuộc xung đột tại Iran làm phân tán sự tập trung đối với Ukraine.

Sau cuộc gặp với bà Kallas, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh các khoản hỗ trợ tài chính là yếu tố quan trọng bảo đảm an ninh không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn châu Âu. Ông cho rằng gói hỗ trợ cần góp phần củng cố năng lực quốc phòng và gửi thông điệp rõ ràng tới Nga về triển vọng thất bại của chiến dịch quân sự. Hai bên cũng thảo luận về việc gia tăng sức ép đối với Nga và thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

Trước đó, Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 19/3 tại Brussels nhiều nhà lãnh đạo EU đã tìm cách thuyết phục Hungary dỡ bỏ rào cản đối với gói hỗ trợ tài chính quan trọng này, song chưa đạt kết quả. Thủ tướng Orban khẳng định lập trường của Hungary “rất rõ ràng”, theo đó Budapest chỉ ủng hộ khi các lợi ích năng lượng của nước này được bảo đảm.

Nguồn: Euronews, The Kyivindependent