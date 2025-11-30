EU cân nhắc kế hoạch B khi Bỉ siết chặt điều kiện vay bồi thường cho Ukraine

Liên minh châu Âu EU đang xem xét một kế hoạch tài chính khẩn cấp cho Ukraine sau khi Bỉ đặt ra các điều kiện nghiêm ngặt để giải ngân khoản vay bồi thường, dự kiến sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kyiv. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU chịu áp lực gia tăng nhằm đảm bảo viện trợ ngay lập tức cho Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh tháng 12, trong khi những quan ngại về pháp lý và chính trị đe dọa làm trì hoãn sáng kiến chưa từng có này.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Euronews.

Giải pháp dự kiến là EU huy động một khoản trợ cấp không hoàn lại cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự trước mắt trong năm 2026. Đây sẽ là bước đệm, giúp lãnh đạo EU có thêm thời gian giải quyết bế tắc xung quanh khoản vay dự kiến từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, trị giá khoảng 185 tỷ euro, chủ yếu nằm tại Euroclear ở Brussels – khiến Bỉ trở thành lá “phiếu quyết định” trong vấn đề này.

EU từng kỳ vọng có thể thuyết phục Bỉ đổi ý trước cuộc họp ngày 18/12. Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã gửi thư phản đối mạnh mẽ tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, gọi kế hoạch vay bồi thường là “về cơ bản sai lầm”, đầy rẫy rủi ro pháp lý và tài chính. Ông Bart De Wever yêu cầu bảo đảm pháp lý ràng buộc, không điều kiện và toàn diện cho toàn bộ 185 tỷ euro và mọi hệ lụy tiềm tàng, từ chi phí trọng tài đến mất cơ hội đầu tư, đồng thời đề nghị bảo vệ các tài sản của Euroclear tại các khu vực “thân Nga”, có nguy cơ bị trả đũa từ Nga.

Việc nâng mức bảo đảm như vậy làm cho việc phê duyệt khoản vay trở nên gần như bất khả thi. Giới chức EU thừa nhận khó có khả năng 27 thành viên có thể trình lên hội nghị thượng đỉnh những gói bảo lãnh hàng tỉ euro dựa trên các phép tính giả định. Nhiều nước còn cần sự chấp thuận của quốc hội, trong khi thời gian ngày càng hạn hẹp.

Trong thư, ông De Wever mở rộng sang khía cạnh chính trị, cảnh báo rằng xúc tiến vay bồi thường ở thời điểm hiện tại có thể làm tổn hại nỗ lực của Nhà Trắng trong việc theo đuổi một thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng EU phải lựa chọn hoặc giữ tài sản Nga để phục vụ tái thiết Ukraine sau chiến tranh, hoặc dùng chúng ngay để tài trợ hoạt động quân sự và ngân sách nước này. Theo ông, nhiều khả năng Nga không được coi là bên thua cuộc, điều này đồng nghĩa việc Moskva có thể đòi lại tài sản.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cảnh báo việc sử dụng tài sản Nga là hành vi chiếm đoạt và tuyên bố Chính phủ Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả.

EC cho biết đang xem xét kỹ lưỡng các quan ngại mà Bỉ nêu ra và tiếp tục tìm phương án có thể chấp nhận đối với toàn khối.

Lê Hà

Nguồn: Euronews.