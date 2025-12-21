Lebanon gần hoàn tất giải giáp Hezbollah ở phía nam sông Litani

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 20/12 cho biết, nước này đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình giải giáp lực lượng Hezbollah tại khu vực phía nam sông Litani, trong nỗ lực đáp ứng một yêu cầu then chốt của thỏa thuận ngừng bắn với Israel trước thời hạn cuối năm.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Thủ tướng Salam được đưa ra trong bối cảnh Beirut chạy đua thực thi các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn, đạt được vào tháng 11/2024, qua đó chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Theo thỏa thuận này, lực lượng vũ trang thân Iran phải bị giải giáp, bắt đầu từ các khu vực nằm phía nam sông Litani, giáp biên giới Israel.

Khói bốc lên từ hiện trường một cuộc không kích của Israel nhằm vào làng al-Mjadel, miền Nam Lebanon, ngày 4/12. Ảnh: Aljazeera

Trong tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng, ông Salam khẳng định giai đoạn đầu tiên của kế hoạch “tập trung và kiểm soát vũ khí” tại khu vực phía nam sông Litani “chỉ còn vài ngày nữa là hoàn tất”. Ông đồng thời nhấn mạnh, nhà nước Lebanon đã sẵn sàng bước sang giai đoạn thứ hai, bao gồm việc tịch thu vũ khí ở phía bắc sông Litani, dựa trên kế hoạch do quân đội Lebanon xây dựng theo ủy quyền của chính phủ.

Kế hoạch này được triển khai sau khi Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Salam, hồi ngày 5/8, đã giao cho quân đội Lebanon – lực lượng được Mỹ hỗ trợ – xây dựng lộ trình nhằm thiết lập độc quyền của nhà nước đối với vũ khí trên toàn lãnh thổ trước khi năm nay kết thúc.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Salam và ông Simon Karam, trưởng đoàn đàm phán dân sự của Lebanon trong ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm, trong đó Israel công khai hoài nghi về mức độ hiệu quả của quân đội Lebanon trong việc giải giáp Hezbollah.

Israel nhiều lần kêu gọi chính quyền Lebanon thực thi đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ hành động “khi cần thiết” nếu Beirut không có những bước đi cụ thể nhằm kiềm chế Hezbollah.

Vân Bình

Nguồn: Reuters