Quan chức Mỹ và Nga gặp nhau tại Florida, tiếp tục đàm phán về Ukraine

Ngày 20/12, các nhà đàm phán Mỹ đã gặp quan chức Nga tại Florida trong khuôn khổ các cuộc đối thoại mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận giữa hai bên để kết thúc xung đột.

Con rể tổng thống Donald Trump Jared Kushner và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp gỡ đặc phái viên của tổng thống Nga, Kirill Dmitriev, tại Florida. Ảnh: AP.

Cuộc gặp tại Miami diễn ra sau các cuộc thảo luận của Mỹ ngày 19/12 với các quan chức Ukraine và Liên minh Châu Âu với mục tiêu thúc đẩy “kế hoạch hòa bình” Nga - Ukraine do phía Mỹ đề xuất.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner rằng, các cuộc đàm phán diễn ra mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục vào ngày 20/12.

Về phần mình, Nhà Trắng cho biết các cuộc trao đổi trong ngày đã kết thúc. Trước đó, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Marco Rubio cho biết ông cũng có thể tham gia các cuộc đàm phán.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và EU trong tuần này cho biết đã đạt được tiến triển về các bảo đảm an ninh cho Kyiv trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, song vẫn chưa rõ liệu các điều khoản đó có được Moscow chấp nhận hay không. Một nguồn tin Nga nói với Reuters rằng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Dmitriev và các nhà đàm phán Ukraine đã bị loại trừ.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các nhóm Mỹ và châu Âu đã tiến hành đàm phán và nhất trí tiếp tục theo đuổi các nỗ lực chung. Ông Umerov viết trên Telegram về các cuộc thảo luận tại Mỹ, đồng thời cho biết đã báo cáo kết quả cho Tổng thống Zelensky: “Chúng tôi đã thống nhất với các đối tác Mỹ về các bước đi tiếp theo và việc tiếp tục công việc chung trong thời gian tới”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA.

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/12 cho biết Ukraine sẽ ủng hộ đề xuất của Mỹ về các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga nếu sáng kiến này giúp thúc đẩy thêm các cuộc trao đổi tù binh và mở đường cho các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo 2 nước.

Theo ông Zelensky, ba vấn đề then chốt liên quan đến lãnh thổ, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và nguồn tài chính cho tái thiết Ukraine đến nay vẫn chưa được giải quyết, và Ukraine đã chuyển lập trường của mình tới phía Mỹ. Ông Zelensky cho rằng dù kết quả chưa đạt như kỳ vọng, việc tổ chức cuộc gặp như vậy vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Ngoài ra, trong cùng ngày, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh bầu cử. Trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử, nước này cần đặc biệt chú trọng hai khía cạnh là an ninh và pháp lý. Bộ Ngoại giao Ukraine hiện đang nỗ lực xây dựng hạ tầng để tổ chức bầu cử ở nước ngoài.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.