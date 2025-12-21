Thủ tướng Hungary: Viện trợ quân sự cho Ukraine làm suy yếu EU

Ngày 20/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, việc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tài trợ và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine không giúp tăng cường sức mạnh của khối, mà ngược lại đang làm suy yếu chính châu Âu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu tại thành phố Szeged, ngày 20/12/2025. Ảnh: MTI.

Phát biểu được ông Orbán đưa ra trong cuộc gặp với các thành viên và người ủng hộ đảng cầm quyền Fidesz – Liên minh Công dân Hungary – tại thành phố Szeged.

Theo Thủ tướng Hungary, Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels trong hai ngày 18 và 19/12 đã quyết định cấp một khoản vay quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027, thông qua cơ chế vay chung của EU trị giá khoảng 90 tỷ euro. Ông Orbán nhấn mạnh rằng quyết định này tiếp tục gia tăng gánh nặng tài chính đối với các quốc gia thành viên.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, trong vòng 4 năm qua, EU đã phân bổ khoảng 180 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine, nâng tổng mức viện trợ của châu Âu dành cho Kiev lên khoảng 270 tỷ euro. Theo ông, quy mô hỗ trợ này đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc về năng lực tự cường của EU trong bối cảnh kinh tế và an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Nhà lãnh đạo Hungary tiếp tục khẳng định EU không nên tài trợ cho quân đội Ukraine hay tập trung vào việc tăng cường sức mạnh quân sự cho Kiev. Thay vào đó, theo ông, ưu tiên chiến lược của châu Âu cần là củng cố năng lực quốc phòng của chính các quốc gia thành viên.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Orbán cũng cho biết Hungary đã góp phần ngăn chặn “nguy cơ chiến tranh trực tiếp” trong Liên minh châu Âu khi phản đối việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Ông cảnh báo cuộc bầu cử Quốc hội Hungary năm 2026 có thể là “cơ hội cuối cùng” trước khi châu Âu bị cuốn sâu hơn vào xung đột, đồng thời cho rằng Hungary có nguy cơ bị kéo vào chiến tranh nếu đảng cầm quyền Fidesz mất quyền lãnh đạo.

Theo giới phân tích, những phát biểu trên của Thủ tướng Orbán tiếp tục cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Hungary và nhiều quốc gia thành viên EU khác, trong bối cảnh khối này vẫn đang tìm cách duy trì sự đoàn kết nội bộ về chính sách đối với cuộc xung đột Nga–Ukraine, đồng thời đối mặt với những thách thức an ninh và tài chính ngày càng lớn trong những năm tới.

Ngọc Liên

Szegedify/Tass.