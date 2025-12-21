Chính phủ Venezuela phản đối Mỹ thu giữ tàu chở dầu mới

Chính phủ Venezuela ngày 20/12 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc một tàu chở dầu mới bị Mỹ thu giữ ở vùng biển ngoài khơi nước này, gọi đây là “hành vi cướp biển quốc tế nghiêm trọng”. Đây là vụ bắt tàu chở dầu thứ hai ở ngoài khơi Venezuela trong chưa đầy 10 ngày qua.

Chính phủ Venezuela phản đối Mỹ thu giữ tàu chở dầu mới. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chính thức công bố ngày 20/12, Caracas khẳng định việc thu giữ tàu là hành động “đánh cắp và chiếm đoạt” một tàu tư nhân đang vận chuyển dầu mỏ. Theo phía Venezuela, sự việc xảy ra trên vùng biển quốc tế, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc về tự do hàng hải. Chính phủ Venezuela nhấn mạnh rằng những hành động nói trên không chỉ xâm phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này, mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng khu vực trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Mỹ Latinh đang diễn biến phức tạp.

Caracas cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời báo cáo lên các tổ chức đa phương và trao đổi với chính phủ các nước liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế có tiếng nói bảo vệ luật pháp và trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc đã được thừa nhận.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil. Nguồn: Reuters

Theo CNN, trong ngày 20/12, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil tuyên bố, chính quyền Iran đã đề nghị hợp tác với Caracas để đối phó với “hành động cướp biển” của Mỹ. Ông Yvan Gil viết trên Telegram rằng: “Tôi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để xem xét mối quan hệ song phương và thảo luận về những diễn biến gần đây ở vùng Caribe, nhất là những mối đe dọa và ‘đánh cắp’ các tàu chở dầu của Venezuela. Tehran đã bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela và đề nghị hợp tác trên mọi lĩnh vực để đối phó với các hành động của Mỹ, điều họ nhận thấy đã vi phạm luật quốc tế”.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến khác liên quan đến những căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) diễn ra ở thành phố Foz do Iguaçu, miền Nam Brazil ngày 20/12, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cảnh báo rằng, bất kỳ hành động can thiệp vũ trang nào của Mỹ nhằm vào Venezuela đều có nguy cơ gây ra một “thảm họa nhân đạo”, trong bối cảnh Washington gia tăng các động thái gây sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela sẽ tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới”, đồng thời cảnh báo về sự quay trở lại của các kịch bản can thiệp quân sự từ bên ngoài khu vực.

Trong những ngày qua, Tổng thống Brazil Lula da Silva cùng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, đã kêu gọi các bên kiềm chế, tránh đẩy khu vực vào vòng xoáy đối đầu mới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters