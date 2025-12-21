Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn đang tiếp diễn; nỗ lực ngoại giao quốc tế gia tăng trước cuộc họp ASEAN

Xung đột kéo dài giữa Thái Lan và Campuchia dọc khu vực biên giới chung tiếp tục diễn ra trong ngày 20/12, mặc dù các bên và các nước trong khu vực đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm đạt một lệnh ngừng bắn trước cuộc họp đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào đầu tuần tới.

Người dân đứng nhìn một cây cầu bị hư hại sau khi Thái Lan tiến hành các cuộc không kích vào khu vực giữa các tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap của Campuchia vào ngày 20 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Theo các báo cáo quốc tế, giao tranh vũ trang giữa lực lượng hai nước vẫn diễn ra với các vụ pháo kích và tấn công ở nhiều điểm dọc biên giới. Quân đội Thái Lan lên án Campuchia vì “sử dụng bạo lực chống lại các mục tiêu dân sự”, phóng tên lửa BM-21 trúng nhà dân và Bệnh viện Phanom Dong Rak. Trong khi đó, theo báo Khmer Times, Campuchia cho biết Thái Lan đã ném bom lãnh thổ Campuchia bằng máy bay F-16. Theo thông báo, máy bay chiến đấu Thái Lan cũng đã phá hủy cầu O' Jik, nằm dọc biên giới giữa các tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey, vào tối thứ Sáu. Đồng thời, vào thứ Bảy, các khu vực dân cư, bao gồm các tòa nhà thương mại tư nhân và một trường tiểu học ở huyện Thmor Da, tỉnh Pursat, cũng bị nhắm mục tiêu.

Bộ Nội vụ Campuchia ra tuyên bố cho biết, số dân thường Campuchia thiệt mạng do xung đột giữa Campuchia và Thái Lan lần này đã tăng lên 19 người, trong khi 79 người khác bị thương. Trong khi đó, theo nhà chức trách Thái Lan, trong các cuộc đụng độ đang diễn ra, 21 binh sĩ Thái Lan và 1 thường dân đã thiệt mạng.

Hình ảnh do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia công bố cho thấy, đặc phái viên Trung Quốc Đặng Tiểu Bình bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.

Các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí ngừng giao tranh. Trong diễn biến mới nhất, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, ông Đặng Tiểu Bình đã có chuyến thăm Phnom Penh đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và khởi động đối thoại. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Campuchia đưa ra ngày 20/12, ông Đặng Tiểu Bình đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng một số quan chức cấp cao khác.

Trong bối cảnh khu vực đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng và ảnh hưởng tới an ninh cũng như hợp tác kinh tế khu vực, Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ có thêm cuộc họp với sự tham gia của ASEAN vào đầu tuần tới tại Malaysia. Trước thềm cuộc họp, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 20/12 cho biết: “Lập trường của Thái Lan vẫn rõ ràng: nước này tìm kiếm hòa bình và không gây ra mối đe dọa hay xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Thái Lan luôn bày tỏ mong muốn về một nền hòa bình lâu dài, và Campuchia phải thể hiện sự chân thành trong vấn đề này”. Theo trang tin địa phương The Nation, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Malaysia để thảo luận.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Tân Hoa Xã, Aa.com