Thổ Nhĩ Kỳ, Hamas và các bên trung gian thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 20/12, Thổ Nhĩ Kỳ và phong trào Hamas đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao tại Istanbul nhằm thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện tại tiếp tục đứng trước nhiều thách thức. Song song với đó, các bên trung gian quốc tế cũng nhóm họp tại Miami (Mỹ) để tìm cách tháo gỡ những trở ngại còn tồn tại trong tiến trình đàm phán.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) İbrahim Kalın (trái) và Trưởng đoàn đàm phán của phong trào Hamas Khalil Al-Hayya. Ảnh: Times of Israel.

Theo các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) İbrahim Kalın đã gặp Trưởng đoàn đàm phán của phong trào Hamas Khalil Al-Hayya tại Istanbul. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tập trung thảo luận các biện pháp cần thiết để tiến tới giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình.

Các nguồn tin cho biết hai bên đã trao đổi về những bước đi nhằm ngăn chặn các hành động bị Hamas và phía Palestine cáo buộc là vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel. Ngoài ra, các vấn đề kỹ thuật và chính trị còn tồn tại, vốn cản trở quá trình chuyển tiếp sang giai đoạn hai của thỏa thuận, cũng được đưa ra bàn thảo, dù chi tiết cụ thể không được công bố.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara tiếp tục khẳng định vai trò của mình với tư cách một “quốc gia bảo đảm” trong thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Cuộc gặp cũng bao gồm nội dung cập nhật về các hoạt động viện trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Dải Gaza, đặc biệt là nỗ lực phối hợp với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế nhằm đưa thêm hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này, trong đó có lều trại phục vụ người dân phải di dời trong mùa đông.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khẳng định vai trò là một “quốc gia bảo đảm” trong thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Ảnh: AP.

Cùng thời điểm, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Qatar và Ai Cập đã nhóm họp tại Miami (Mỹ) để bàn về tiến trình chuyển từ giai đoạn một sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza. Tuyên bố do Đặc phái viên Steve Witkoff đăng tải trên mạng xã hội X cho biết: “Chúng tôi tái khẳng định cam kết đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ của mình, kiềm chế và hợp tác với các cơ chế giám sát”. Tuyên bố cũng đã nêu bật những tiến triển đạt được trong giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc mở rộng viện trợ nhân đạo, trả lại thi thể con tin, rút quân một phần và giảm bớt các hành động thù địch. Văn bản này kêu gọi “thành lập và vận hành trong thời gian ngắn” một chính quyền chuyển tiếp, dự kiến ​​sẽ diễn ra trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận, và các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục trong những tuần tới về việc thực hiện chính quyền này.

Ngọc Liên

Anews/Reuters.