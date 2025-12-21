Nga chấm dứt các hiệp ước quân sự thời hậu Chiến tranh Lạnh với châu Âu

Ngày 20/12, Chính phủ Nga đã chính thức phê chuẩn việc Bộ Quốc phòng chấm dứt hiệu lực một loạt thỏa thuận hợp tác quân sự song phương với các nước châu Âu, được ký kết trong giai đoạn 1992–2002, qua đó chính thức khép lại các khuôn khổ hợp tác quân sự – ngoại giao hình thành sau Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay.

Nga chấm dứt một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự song phương được ký kết với một số quốc gia châu Âu từ năm 1992 đến năm 2002. Ảnh: NewsAz.

Nghị định được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật chính thức của chính phủ Nga. Danh sách các nước bị chấm dứt bao gồm thỏa thuận gồm: Đức, Ba Lan, Na Uy, Bulgaria, Romania, Đan Mạch, Vương quốc Anh, Hà Lan, Croatia, Bỉ và Cộng hòa Séc. Động thái này đánh dấu một sự thu hẹp đáng kể trong quan hệ hợp tác quốc phòng của Moscow với 11 quốc gia thành viên NATO kể trên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Vào năm 2023, Moscow đã hứng chịu phản ứng dữ dội khi chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE), một hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt được ký kết năm 1990 và đã bị Nga đình chỉ năm 2007, giới hạn các loại trang thiết bị quân sự thông thường quan trọng mà NATO và Khối Hiệp ước Warsaw khi đó có thể triển khai. Tại thời điểm này, Moskva quy trách nhiệm cho Mỹ, cho rằng việc mở rộng liên minh quân sự NATO đã làm xói mòn cấu trúc an ninh hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DRM News.

Thông báo mới nhất được đưa ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại bang Florida, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine, khi cuộc xung đột đã bước sang gần năm thứ tư.

Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một kế hoạch theo đó Mỹ sẽ cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, song Kiev nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận nhượng lại một phần lãnh thổ — kịch bản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đông đảo người dân Ukraine.

