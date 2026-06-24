Đức xem xét trao quyền tấn công mạng cho cơ quan tình báo đối ngoại

Chính phủ Đức được cho là đang thúc đẩy một kế hoạch cải cách lớn trong lĩnh vực an ninh – tình báo, theo đó cơ quan tình báo đối ngoại có thể được trao thêm quyền tiến hành các hoạt động tấn công mạng thay vì chỉ giới hạn ở vai trò phòng thủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh điều chỉnh chiến lược an ninh và giảm phụ thuộc vào Mỹ trong các hoạt động tình báo.

Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) sẽ được trao quyền năng lực tấn công mạng. Ảnh: FT

Báo cáo cho biết, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời gián đoạn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine vào tháng 3/2025 đã khiến nhiều quốc gia châu Âu quan ngại, qua đó thúc đẩy xu hướng nâng cao năng lực tự chủ.

Trong bối cảnh đó, Đức tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống an ninh – quốc phòng. Chính phủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là đã tăng ngân sách cho cơ quan tình báo đối ngoại lên khoảng 25% trong năm nay, đồng thời chuẩn bị trình một dự luật an ninh mới lên Quốc hội vào mùa thu.

Theo dự thảo, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) sẽ được trao quyền năng lực tấn công mạng, cho phép “hack back” (phản công mạng) nhằm vào các đối tượng tấn công, thậm chí có thể sử dụng phần mềm độc hại để gây gián đoạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng bị nghi liên quan đến sản xuất thiết bị không người lái.

Ngoài ra, kế hoạch cải cách cũng nhằm thay đổi cách tiếp cận trong hoạt động tình báo, khuyến khích tư duy chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán trong môi trường “chiến tranh lai” và các hoạt động tấn công mạng gia tăng.

Kế hoạch khuyến khích tư duy chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán trong môi trường “chiến tranh lai” và các hoạt động tấn công mạng gia tăng. Ảnh: Euronews

Báo cáo cho biết BND hiện có khả năng thu thập khối lượng dữ liệu liên lạc rất lớn từ các trung tâm trao đổi internet tại Frankfurt – một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các quy định pháp lý hiện hành vẫn hạn chế việc khai thác toàn diện nguồn dữ liệu này.

Theo kế hoạch mới, Berlin muốn kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu siêu thông tin (metadata) lên tới 15 tháng, cho phép lưu trữ dữ liệu tổng hợp trong thời gian dài hơn, đồng thời mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý thông tin và đơn giản hóa quy trình giám sát nhằm tăng tốc độ xử lý nghiệp vụ.

Chính phủ Đức nhấn mạnh định hướng tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế biến động, đồng thời cho rằng châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Bích Hồng