Đức khánh thành Trung tâm tác chiến chống đe dọa hỗn hợp

Đức vừa khánh thành Trung tâm tác chiến chống đe dọa hỗn hợp tại thủ đô Berlin, trong bối cảnh chính phủ nước này đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt (trái) khánh thành Trung tâm tác chiến chống đe dọa hỗn hợp tại thủ đô Berlin, ngày 17/6. Ảnh: Ansa.

Phát biểu tại lễ khai trương ngày 17/6, Bộ trưởng Nội vụ Đức - ông Dobrindt cho rằng mặc dù Đức không ở trong tình trạng chiến tranh, song nước này vẫn đang trở thành mục tiêu của các hình thức “chiến tranh hỗn hợp” diễn ra hằng ngày. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, các tác nhân nước ngoài đang tìm cách gây bất ổn xã hội thông qua hoạt động gián điệp, phá hoại cơ sở hạ tầng, tấn công mạng và phát tán thông tin sai lệch nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân và gia tăng chia rẽ trong xã hội.

Ông Dobrindt cho biết trung tâm mới sẽ đóng vai trò điều phối các nỗ lực phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp, đồng thời tham gia ngay từ đầu vào các hoạt động mà ông gọi là “phòng thủ mạng chủ động”. Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng thông báo chính phủ sắp thông qua các quy định mới nhằm mở rộng thẩm quyền cho Cơ quan Tình báo Liên bang Đức và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang, qua đó tăng cường năng lực thu thập và xử lý thông tin tình báo.

Tuy nhiên, việc thành lập trung tâm mới cũng vấp phải một số ý kiến hoài nghi. Tổng Công tố Liên bang Jens Rommel cho rằng Đức hiện đã có nhiều cơ quan phụ trách các lĩnh vực tương tự. Theo ông, sự chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan có thể làm giảm hiệu quả phối hợp và phát sinh những bất cập trong quá trình vận hành.

Sự kiện Đức khánh thành Trung tâm tác chiến chống đe dọa hỗn hợp diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều nước thành viên thường xuyên cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng, gây nhiễu tín hiệu định vị và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng tại châu Âu. Tuy nhiên, Nga bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ để biện minh cho quá trình tăng cường quân sự của NATO và các nước phương Tây.

Ngọc Liên