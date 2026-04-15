Đức cảnh báo làn sóng gián điệp nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng

Cơ quan an ninh Đức cảnh báo các hoạt động gián điệp và phá hoại nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng đang gia tăng, trong bối cảnh lĩnh vực này mở rộng nhanh và thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

Cơ quan an ninh Đức đã phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hoạt động gián điệp, phá hoại và tấn công nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực đang phát triển nhanh trong thời gian gần đây.

Cảnh báo được đưa ra sau một loạt vụ việc liên quan đến nghi vấn thu thập thông tin trái phép. Giữa tháng 3, hai đối tượng bị bắt với cáo buộc thu thập thông tin về một công ty sản xuất thiết bị bay không người lái tại Đức. Trước đó, một công dân Ukraine cũng bị bắt vì nghi liên quan đến hoạt động thu thập thông tin phục vụ mục đích tình báo. Ngoài ra, hồi tháng 1, một doanh nhân tại thành phố Nuremberg bị cáo buộc cung cấp công nghệ có liên quan đến giám sát dưới nước thông qua mạng lưới công ty trung gian.

Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, trong năm 2025 đã ghi nhận 321 trường hợp nghi liên quan đến hành vi phá hoại. Các vụ việc tập trung tại một số bang có nền công nghiệp phát triển như North Rhine-Westphalia và Lower Saxony.

Ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang mở rộng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty trước đây hoạt động trong lĩnh vực dân sự. Một số cơ sở sản xuất đã chuyển đổi sang sản xuất đạn dược, trong khi các doanh nghiệp công nghệ đẩy mạnh hợp tác và mở rộng quy mô sản xuất.

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) cảnh báo các mối đe dọa như gián điệp, tấn công mạng và phá hoại ngày càng nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp và hạ tầng quan trọng, trong đó các doanh nghiệp quốc phòng mới nổi là đối tượng dễ bị tổn thương và đang được tăng cường hỗ trợ bảo mật.

Trước diễn biến này, Chính phủ Đức đã thông qua chiến lược bảo vệ kinh tế quốc gia, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro an ninh. Chiến lược tập trung vào việc nâng cao phối hợp giữa nhà nước và khu vực tư nhân, hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực bảo vệ các lĩnh vực then chốt. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh việc củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế là yếu tố quan trọng, trong bối cảnh các rủi ro an ninh ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất và công nghệ.

Thanh Giang

