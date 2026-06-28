Đức xem xét tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Đức có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2027 nếu chương trình tuyển quân tự nguyện không đạt mục tiêu, trong bối cảnh Berlin đang đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Đức có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2027 nếu chương trình tuyển quân tự nguyện không đạt mục tiêu. Ảnh: Reuters.

Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện của Đức chỉ tuyển được 530 tân binh, mặc dù đã gửi thư mời tham gia tới khoảng 300.000 thanh niên 18 tuổi. Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Đức triển khai mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện mới, đồng thời áp dụng cơ chế đăng ký bắt buộc đối với nam thanh niên đủ 18 tuổi nhằm mở rộng nguồn tuyển quân.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức Thomas Roewekamp cho biết, nếu không thể đạt được mục tiêu tuyển quân thông qua cơ chế tự nguyện, Đức sẽ phải xem xét tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo ông, trong nửa đầu năm 2027, Chính phủ cần đánh giá liệu hình thức tự nguyện có đủ để đáp ứng mục tiêu mở rộng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị hay không.

Các binh sĩ Đức cùng Thủ tướng Friedrich Merz tại một sự kiện Ngày Cựu chiến binh Quốc gia. Ảnh: Getty.

Berlin đặt mục tiêu nâng quy mô quân đội từ khoảng 185.000 quân hiện nay lên ít nhất 260.000 quân vào năm 2035, trong bối cảnh chính phủ tăng cường năng lực quốc phòng trước những lo ngại về môi trường an ninh tại châu Âu và sự điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với khu vực. Theo ông Roewekamp, ngay cả khi khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, không phải toàn bộ khoảng 350.000 nam thanh niên bước sang tuổi 18 mỗi năm đều phải nhập ngũ. Quân đội sẽ chỉ tuyển chọn số lượng cần thiết để đáp ứng chỉ tiêu nhân lực.

Ông cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bổ sung đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp và quân nhân theo hợp đồng, những lực lượng trực tiếp vận hành các khí tài hiện đại như máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng và hệ thống phòng không Patriot.

Trong thời gian gần đây, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Đức nhằm phản đối khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ông Roewekamp cho rằng kể từ khi Đức đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự vào năm 2011, xã hội, đặc biệt là giới trẻ, ít có cơ hội thảo luận về các vấn đề quốc phòng và an ninh. Vì vậy, ông kêu gọi tăng cường đối thoại với thế hệ trẻ về những thách thức mà nước Đức đang đối mặt.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, NDTV.