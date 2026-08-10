Anh công bố biện pháp ngăn giảm giá ảo, “bẫy” thuê bao để giảm áp lực chi phí sinh hoạt

Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa công bố loạt biện pháp nhằm ngăn doanh nghiệp sử dụng các chương trình giảm giá gây hiểu lầm và siết chặt “bẫy” thuê bao, trong nỗ lực giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Thủ tướng Anh Andy Burnham (ở giữa) chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên với các bộ trưởng tại số 10 phố Downing ở London. Ảnh: EPA Images.

Theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 9/8, chính phủ sẽ xem xét các biện pháp ngăn nhà bán lẻ sử dụng những thủ thuật như tăng giá sản phẩm một cách giả tạo trước khi quảng cáo giảm giá, khiến người tiêu dùng tưởng rằng họ đang được hưởng mức ưu đãi lớn.

Một cuộc tham vấn dự kiến được tiến hành vào mùa Thu năm nay nhằm xem xét việc cấm rõ ràng các hành vi này theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành. Chính phủ Anh cho rằng người mua cần được bảo đảm rằng những sản phẩm được quảng cáo là “giảm một nửa giá” thực sự có mức giá thấp hơn đáng kể so với giá bán thông thường.

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh sẽ áp dụng các quy định mới đối với dịch vụ thuê bao từ tháng 1/2027. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải cung cấp thông tin rõ ràng hơn về điều khoản dịch vụ, gửi thông báo trước khi gia hạn và tạo điều kiện để khách hàng hủy thuê bao dễ dàng hơn.

Theo Chính phủ Anh, nước này hiện có khoảng 155 triệu thuê bao đang hoạt động. Người tiêu dùng được ước tính chi khoảng 1,6 tỷ bảng Anh (2,15 tỷ USD) mỗi năm cho những dịch vụ thuê bao mà họ không mong muốn hoặc không còn sử dụng.

Thủ tướng Burnham gọi các biện pháp trên là một phần trong chương trình “những giải pháp thiết thực hằng ngày” nhằm giải quyết những vấn đề nhỏ nhưng có tác động trực tiếp đến ngân sách hộ gia đình.

Theo Japan Times, đây là một trong những chính sách đầu tiên được chính quyền mới của Thủ tướng Burnham triển khai trong khuôn khổ chuyến công du trên toàn nước Anh nhằm quảng bá các giải pháp giảm chi phí sinh hoạt. Ông Burnham dự kiến sẽ công bố thêm nhiều biện pháp trong những tháng tới.

Chính phủ Anh đang chịu sức ép phải giải quyết những khó khăn về kinh tế và tài chính công, trong khi chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề được người dân quan tâm. Chính quyền mới dự kiến trình ngân sách đầu tiên vào ngày 28/10, trong đó có thể đưa ra những chính sách kinh tế quy mô lớn hơn.

Các biện pháp mới về giảm giá và thuê bao được Chính phủ Anh kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng tránh những khoản chi không cần thiết, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người mua.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, Japan Times.