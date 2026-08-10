Hàn Quốc thúc đẩy di dời căn cứ không quân để xây dựng trung tâm bán dẫn

Ngày 10/8 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Bộ Quốc phòng di dời căn cứ không quân quân sự tại thành phố Gwangju trước giữa năm 2028, nhằm đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất chất bán dẫn quy mô lớn tại khu vực này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Bộ Quốc phòng di dời căn cứ không quân quân sự tại thành phố Gwangju trước giữa năm 2028. Ảnh: Foreign Policy.

Phát biểu tại cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp tham gia dự án trung tâm bán dẫn, Tổng thống Lee cho rằng Bộ Quốc phòng nên tạm thời chuyển các hoạt động của căn cứ không quân Gwangju tới một căn cứ khác trước giữa năm 2028.

Đề xuất được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Lee hồi tháng 6 công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD, với sự tham gia của Samsung Electronics và SK Hynix, nhằm mở rộng hoạt động sản xuất chất bán dẫn và xây dựng các cơ sở chế tạo chip mới tại khu vực phía Tây Nam Hàn Quốc.

Theo Yonhap, khu đất rộng khoảng 8,3 triệu m2 tại Gwangju được lựa chọn hồi tháng 7 làm địa điểm phát triển dự án nhờ có hệ thống giao thông thuận lợi và phần lớn mặt bằng đã được san lấp. Việc di dời căn cứ không quân được xem là một trong những điều kiện để giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục của trung tâm bán dẫn.

Samsung Electronics và SK Hynix hiện là hai doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy đầu tư vào ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời duy trì vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Samsung Electronics và SK Hynix hiện là hai doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu của Hàn Quốc. Việc mở rộng năng lực sản xuất trong nước được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip phục vụ trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, việc di dời một căn cứ không quân có thể đòi hỏi các bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, an ninh và ngân sách. Chính phủ chưa công bố kế hoạch chi tiết về địa điểm tiếp nhận các chức năng của căn cứ Gwangju cũng như tổng chi phí của quá trình di dời.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Hãng thông tấn Yonhap

Tin liên quan: Tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy siêu dự án bán dẫn và AI Ngày 6/7 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đẩy nhanh triển khai các siêu dự án chiến lược về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng rút ngắn thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm tiến độ đầu tư.

.