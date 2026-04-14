Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

EU cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/4, Người đứng đầu cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ông Andre Denk cho rằng, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể cần xem xét khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực quân đội.

Ngày 13/4, Người đứng đầu cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ông Andre Denk cho rằng, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể cần xem xét khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực quân đội.

Người đứng đầu cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ông Andre Denk. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong một cuộc họp ông Denk nhấn mạnh: “Chúng ta đang gặp vấn đề về nguồn nhân lực, và một trong những cách giải quyết là thông qua nghĩa vụ quân sự bắt buộc”, đồng thời nhận định, Đức có khả năng cân nhắc hướng đi này trong thời gian tới.

Theo ông Denk, việc thiếu người tình nguyện gia nhập quân đội đang đặt ra thách thức đối với năng lực quốc phòng của nhiều nước EU. Ông cũng kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường đầu tư vào sản xuất quốc phòng trong nước, đặc biệt là các lĩnh vực như máy bay không người lái và hệ thống phòng vệ trước thiết bị bay không người lái.

Những năm gần đây, vấn đề nghĩa vụ quân sự đã được đưa trở lại chương trình nghị sự tại một số nước châu Âu, nhất là từ sau khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022.

Đức tăng cường quân đội bằng dự luật nghĩa vụ bắt buộc mới. Ảnh: DW.

Một số quốc gia EU đã triển khai hoặc xem xét các điều chỉnh liên quan đến chính sách quân sự. Phần Lan dự kiến nâng độ tuổi tối đa của lực lượng dự bị từ 50 lên 65 tuổi, áp dụng từ năm 2026. Litva lên kế hoạch mở rộng nghĩa vụ quân sự theo hình thức quanh năm từ năm 2026, sau khi đã khôi phục chế độ này từ năm 2015.

Trong khi đó, tại Latvia, Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds cho biết, nước này đang xem xét khả năng áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với cả nam và nữ từ năm 2028. Đan Mạch cũng đã công bố kế hoạch bắt đầu tuyển quân nữ trong năm nay.

Riêng tại Đức, một đạo luật có hiệu lực từ ngày 1-1 quy định mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện đã vấp phải phản ứng trái chiều trong dư luận. Những người chỉ trích cho rằng quy định này có thể là bước đệm cho việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2011.

Giới phân tích cho rằng, các đề xuất và điều chỉnh chính sách nêu trên phản ánh nỗ lực của nhiều quốc gia châu Âu trong việc củng cố năng lực quốc phòng và thích ứng với những biến động an ninh khu vực thời gian gần đây.

Nguồn: RT

Từ khóa:

#Nghĩa vụ quân sự #Khôi phục #Liên minh châu âu #Máy bay không người lái #Người đứng đầu #Quân đội #Bộ trưởng quốc phòng #Chính sách #Nguồn nhân lực

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh