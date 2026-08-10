Tổng thống Serbia cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến lớn hơn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến lớn hơn, đồng thời cho rằng xung đột Nga-Ukraine khó có thể kết thúc trong năm nay và cần một giải pháp thỏa hiệp thay vì chiến thắng của bất kỳ bên nào.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và các nước Tây Balkan tại Brussels, Bỉ, ngày 18 tháng 12 năm 2024. Ảnh: REUTERS.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9-8, Tổng thống Aleksandar Vučić cho rằng việc các nước châu Âu cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga có thể được xem là một dạng “chiến tranh lai” nhằm vào Moskva.

Ông Vučić đồng thời cảnh báo châu Âu đang đứng trước nguy cơ bước vào một cuộc xung đột lớn hơn.

Nhà lãnh đạo Serbia nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn”, đồng thời cho rằng những nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình tại Ukraine chưa đạt kết quả và khó có thể sớm mang lại một giải pháp.

Tổng thống Serbia cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine trong năm 2026. Ông cho biết không nhìn thấy triển vọng chiến sự kết thúc trong năm nay, thậm chí cho rằng xung đột có thể tiếp diễn đến mùa Xuân năm 2027.

Ông nhấn mạnh Nga là một cường quốc hạt nhân và cho rằng việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, thay vì hướng tới thất bại của một trong các bên, là cần thiết để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Zelenskyy tại Belgrade, ngày 8 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Anadolu.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Serbia đang cố gắng duy trì chính sách đối ngoại cân bằng giữa Nga, phương Tây và các đối tác khác. Tuy nhiên, Serbia cũng duy trì quan hệ với Kiev. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Vučić về hợp tác kinh tế, cơ sở hạ tầng, hội nhập châu Âu và các vấn đề khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một thỏa thuận thương mại tự do. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Serbia đang phát triển nhiều hình thức hợp tác, trong đó có các dự án liên quan đến tái thiết Ukraine.

Về phần mình, ông Vučić khẳng định Serbia ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng việc đón tiếp Tổng thống Zelensky đồng nghĩa với việc Belgrade thay đổi lập trường đối ngoại hoặc “đứng về một phía”.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, chính sách của Belgrade là duy trì đường lối đối ngoại độc lập và có chủ quyền, không phục vụ lợi ích của bất kỳ cường quốc nào. Ông khẳng định Serbia sẽ tiếp tục đối thoại với các bên nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy hòa bình.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, NHK, APT.