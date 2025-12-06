Quốc hội Đức thông qua luật nghĩa vụ quân sự gây tranh cãi

Quốc hội Đức ngày đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới gây tranh cãi, nhằm mục đích tăng số lượng binh sĩ và đáp ứng các mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh căng thẳng với Nga thúc đẩy những lời kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ trên khắp châu Âu.

Quốc hội Đức thông qua luật nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Reuters.

Luật quân sự mới được thông qua sau nhiều tháng tranh luận gay gắt, đưa ra một hệ thống nghĩa vụ quân sự kép: nghĩa vụ tình nguyện có mức đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút tân binh trẻ, nhưng nếu số lượng tuyển quân không đủ, các nhà lập pháp có thể kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự dựa trên nhu cầu. Vấn đề này sẽ cần một cuộc bỏ phiếu riêng tại quốc hội và có thể bao gồm hình thức tuyển chọn ngẫu nhiên nếu số công dân đủ điều kiện vượt quá nhu cầu.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: “các đồng minh của chúng tôi đang hướng tới Đức” và lập luận rằng nước này đã “dẫn đầu về quốc phòng ở châu Âu”. Ông Pistorius nói thêm rằng với luật mới, Đức “đang thực hiện một bước quyết định hơn nữa cho năng lực phòng thủ của mình”.

Tất cả thanh niên 18 tuổi ở Đức sẽ nhận được yêu cầu vào tháng 1, theo đó họ sẽ cho biết có quan tâm và muốn gia nhập quân đội nước này hay không.

Binh lính Đức tham gia huấn luyện tại căn cứ quân sự ở Klietz, Đức, ngày 23 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters.

Trong một động thái chưa từng thấy kể từ khi chế độ nghĩa vụ quân sự bị đình chỉ vào năm 2011, tất cả nam giới sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2008 sẽ được đánh giá y tế về khả năng phục vụ. Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo số liệu tuyển dụng lên quốc hội sáu tháng một lần.

Dự luật đặt ra các mục tiêu mở rộng đầy tham vọng cho quân đội Đức, nhắm tới 260.000 quân nhân tại ngũ, tăng từ 183.000 quân hiện tại và ít nhất 200.000 quân nhân dự bị vào năm 2035.

Động thái của Đức phù hợp với xu hướng chung của châu Âu khi Pháp, Italia và Bỉ mở rộng nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong khi các quốc gia Bắc Âu và Baltic tăng cường chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters