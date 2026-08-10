Pakistan và Canada thảo luận về Hiệp định Quốc phòng chung Mecca và căng thẳng Trung Đông

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhằm thảo luận về cục diện an ninh mới, đặc biệt là Hiệp định Phòng thủ chung Mecca vừa được ký kết và các cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Canada Anita Anand ngày 9 tháng 8, trong đó hai bên thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Ảnh: 24news.

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã chia sẻ với phía Canada về bản chất của Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, thỏa thuận ba bên mang tính bước ngoặt vừa được ký ngày 7/8 giữa Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Dar khẳng định đây là một liên minh mang tính chất thuần phòng vệ, được thiết lập theo cơ chế một thành viên bị tấn công vũ trang đồng nghĩa với việc cả ba nước bị tấn công. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan nhấn mạnh khối liên minh này nhằm mục đích răn đe, đóng góp vào hòa bình, ổn định bền vững cho toàn khu vực chứ không hướng tới việc đối đầu hay tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chụp ảnh chung sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng ba bên tại Mecca, Ả Rập Xê Út. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, Hai bên cũng trao đổi về tình hình Mỹ-Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng trong khu vực. Đại diện hai nước thống nhất tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng nhằm bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải toàn cầu. Đồng thời, phía Pakistan cũng cập nhật cho Canada về tình hình thực địa tại vùng lãnh thổ Đông Jerusalem bị chiếm đóng, dựa trên các kết quả đạt được từ Hội nghị Bộ trưởng về vấn đề Jerusalem vừa diễn ra tại Jordan.

Cuộc điện đàm này diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Pakistan của Ngoại trưởng Canada Anita Anand vào tháng 7/2026. Bên cạnh các vấn đề an ninh, hai quốc gia đang tích cực triển khai các cam kết viện trợ hơn 47 triệu CAD của Canada cho Pakistan.

Kết thúc cuộc thảo luận, cả Pakistan và Canada đều khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kết nối chặt chẽ và phối hợp quan điểm đối với các hồ sơ quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Nhật Lệ

Nguồn: Anews, 24news, Anadolu.