Drone bí ẩn xâm nhập “trái tim” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp

Quân đội Pháp đã phải triển khai các biện pháp chống drone sau khi 5 thiết bị bay không người lái bị phát hiện xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân Île Longue ở Brittany, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, trụ cột trong lực lượng răn đe hạt nhân của Paris.

Ảnh minh hoạ : Getty Immage

Theo AFP, vụ việc xảy ra khoảng 19h30 tối thứ Năm ( 5/12) , khi hệ thống giám sát ghi nhận nhiều drone bay trên khu vực tuyệt mật. Lực lượng hải quân và tiểu đoàn bảo vệ căn cứ lập tức mở hoạt động truy bắt và chế áp, sử dụng thiết bị gây nhiễu, không phải vũ khí nóng.

Không có dấu hiệu thiệt hại, nhưng nhà chức trách coi đây là mối đe dọa an ninh cấp cao, bởi căn cứ này là trái tim của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp.

Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định đã mở cuộc điều tra phối hợp với cơ quan an ninh quân sự, đồng thời tăng cường giám sát và siết chặt vùng cấm bay quanh cơ sở. Hiện chưa có nhóm hay tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Căn cứ Finistère chứa tàu ngầm hạt nhân của Pháp trên đảo Île Longue vào ngày 5 tháng 12 năm 2016 Ảnh: Yahoo news

Cho đến nay, chưa drone nào bị thu giữ, không xác định được người điều khiển. Giới chức cho biết còn quá sớm để đánh giá nguồn gốc vụ xâm nhập, dù không loại trừ đây là hành vi nhằm tạo hoang mang.

Vụ việc được ghi nhận trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp báo cáo drone lạ xuất hiện gần căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược, làm dấy lên lo ngại về hình thức chiến tranh hỗn hợp.

Căn cứ Île Longue hiện là nơi neo đậu 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant, lực lượng bảo đảm luôn có ít nhất một tàu tuần tra trên biển trong nhiệm vụ răn đe chiến lược của Pháp.

Nhật Lệ

Nguồn Times of India, France 24 English