Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Drone bí ẩn xâm nhập “trái tim” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Pháp đã phải triển khai các biện pháp chống drone sau khi 5 thiết bị bay không người lái bị phát hiện xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân Île Longue ở Brittany, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, trụ cột trong lực lượng răn đe hạt nhân của Paris.

Drone bí ẩn xâm nhập “trái tim” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp

Quân đội Pháp đã phải triển khai các biện pháp chống drone sau khi 5 thiết bị bay không người lái bị phát hiện xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân Île Longue ở Brittany, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, trụ cột trong lực lượng răn đe hạt nhân của Paris.

Drone bí ẩn xâm nhập “trái tim” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp

Ảnh minh hoạ : Getty Immage

Theo AFP, vụ việc xảy ra khoảng 19h30 tối thứ Năm ( 5/12) , khi hệ thống giám sát ghi nhận nhiều drone bay trên khu vực tuyệt mật. Lực lượng hải quân và tiểu đoàn bảo vệ căn cứ lập tức mở hoạt động truy bắt và chế áp, sử dụng thiết bị gây nhiễu, không phải vũ khí nóng.

Không có dấu hiệu thiệt hại, nhưng nhà chức trách coi đây là mối đe dọa an ninh cấp cao, bởi căn cứ này là trái tim của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp.

Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định đã mở cuộc điều tra phối hợp với cơ quan an ninh quân sự, đồng thời tăng cường giám sát và siết chặt vùng cấm bay quanh cơ sở. Hiện chưa có nhóm hay tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Drone bí ẩn xâm nhập “trái tim” của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp

Căn cứ Finistère chứa tàu ngầm hạt nhân của Pháp trên đảo Île Longue vào ngày 5 tháng 12 năm 2016 Ảnh: Yahoo news

Cho đến nay, chưa drone nào bị thu giữ, không xác định được người điều khiển. Giới chức cho biết còn quá sớm để đánh giá nguồn gốc vụ xâm nhập, dù không loại trừ đây là hành vi nhằm tạo hoang mang.

Vụ việc được ghi nhận trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp báo cáo drone lạ xuất hiện gần căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược, làm dấy lên lo ngại về hình thức chiến tranh hỗn hợp.

Căn cứ Île Longue hiện là nơi neo đậu 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant, lực lượng bảo đảm luôn có ít nhất một tàu tuần tra trên biển trong nhiệm vụ răn đe chiến lược của Pháp.

Nhật Lệ

Nguồn Times of India, France 24 English

Từ khóa:

#Drone #Tàu ngầm hạt nhân #thiết bị bay không người lái #Trái tim #Bí ẩn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh