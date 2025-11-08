Động lực mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh

Những năm gần đây, Thanh Hóa nổi lên như một điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và mở rộng thị trường hàng hóa. Với định hướng “lấy doanh nghiệp làm trung tâm”, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các sản phẩm địa phương từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đẩy mạnh sản xuất, hướng tới mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu.

Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có khoảng 22.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó trên 97% là DN nhỏ và vừa. Mặc dù quy mô còn hạn chế, song nhóm DN này đóng vai trò chủ lực trong phát triển sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 5,9 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, xi măng, phân bón, sản phẩm thủy sản, nông sản chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ về kim ngạch xuất khẩu.

Để tạo động lực cho DN mở rộng thị trường, tỉnh đã chú trọng hoàn thiện hạ tầng công nghiệp và logistics. Các khu, cụm công nghiệp như Nghi Sơn, Hoàng Long, Lam Sơn - Sao Vàng... được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và giao thương. Đặc biệt, Cảng Nghi Sơn đã trở thành cửa ngõ quan trọng giúp hàng hóa Thanh Hóa vươn xa ra thị trường thế giới, với năng lực bốc dỡ đạt hơn 35 triệu tấn/năm. Cùng với đó, hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng ngày càng được hoàn thiện, mở ra cơ hội thu hút thêm nhà đầu tư và mở rộng kênh phân phối.

Song song với phát triển hạ tầng, Thanh Hóa chú trọng nâng cao năng lực nội tại của DN thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và cải tiến quản trị. Trong năm 2024, có hơn 1.200 DN trên địa bàn được hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số, trong đó 35% DN đã triển khai nền tảng thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Một số đơn vị tiên phong như Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý sản xuất thông minh (MES), quản trị tài chính ERP, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị và chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP đã trở thành hướng đi chủ đạo để mở rộng thị trường. Đến nay, toàn tỉnh có 661 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như các Siêu thị GO! Thanh Hóa, Co.opmart, Winmart, đồng thời được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee. Tiêu biểu như sản phẩm miến dong Cẩm Bình, nước mắm Ba Làng, nem chua Thanh Hóa, bánh rau má Văn Trường... không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh ưa chuộng, mà còn được tiêu thụ mạnh tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tiếp tục được Thanh Hóa chú trọng, triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo. Hằng năm, tỉnh tổ chức từ 15 đến 20 hội chợ, triển lãm, tuần hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu địa phương. Năm 2025, Thanh Hóa đã tổ chức khu gian hàng của tỉnh tại Hội chợ Mùa Thu diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), từ ngày 26/10 đến 4/11, qua đó lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa DN, hợp tác xã, hộ sản xuất với các kênh phân phối hiện đại. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối giao thương trực tuyến với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU tiếp tục được duy trì, giúp nhiều DN có cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế, mở rộng xuất khẩu.

Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Nguyễn Vũ Thắng cho biết: “Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá trong tiếp cận thị trường. Chúng tôi tập trung đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đến hỗ trợ chuyển đổi số, xúc tiến thương mại. Mục tiêu là giúp sản phẩm Thanh Hóa đứng vững trên thị trường trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thanh Hóa vẫn đối mặt với không ít thách thức đó là quy mô DN nhỏ, năng lực quản trị còn hạn chế, khả năng liên kết trong chuỗi giá trị chưa cao, một số sản phẩm chủ lực chưa có thương hiệu mạnh, thiếu chiến lược tiếp thị bài bản. Đặc biệt, công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu vùng miền còn nhiều hạn chế khiến sản phẩm địa phương khó mở rộng quy mô ra ngoài tỉnh...

Để khắc phục, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo, khuyến khích hình thành cụm liên kết ngành và chuỗi cung ứng nội địa. Cùng với đó, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ DN tham gia các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, từng bước chuyển từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh - chế biến sâu. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm đặc trưng, hướng tới mục tiêu mỗi xã có ít nhất 1 - 2 sản phẩm chủ lực đạt chuẩn OCOP 4 sao trở lên, đủ điều kiện xuất khẩu.

Với định hướng đúng đắn, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng DN, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất, logistics, thương mại lớn của khu vực Bắc Trung bộ. Nỗ lực mở rộng thị trường gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ giúp DN địa phương phát triển bền vững mà còn tạo động lực mạnh mẽ đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Bài và ảnh: Chi Phạm