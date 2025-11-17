Doanh nghiệp tư nhân chủ động hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân tại Thanh Hóa đang nổi lên như một lực lượng quan trọng, góp phần gia tăng sức cạnh tranh và đưa sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với hơn 97% tổng số DN toàn tỉnh, khu vực này đang chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy tiêu chuẩn hóa, kết nối thị trường quốc tế và nâng cấp công nghệ để đáp ứng các yêu cầu mới của thương mại toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất đá ốp cao cấp của Công ty TNHH MTV Cử Nga.

Tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều DN đã đầu tư bài bản để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Công ty CP Thiết bị - Vật tư y tế Thanh Hóa là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất - phân phối trang thiết bị y tế. Những năm gần đây, DN đã đầu tư hệ thống máy móc đạt chuẩn ISO 13485, tăng cường kiểm định chất lượng đầu vào, đầu ra và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo yêu cầu của đối tác nước ngoài. Đại diện DN chia sẻ: “Sản phẩm y tế là lĩnh vực đặc thù, chỉ cần sai lệch nhỏ là không thể thông quan hay vượt qua thẩm định kỹ thuật. Muốn hội nhập thì bắt buộc phải làm chuẩn ngay từ đầu. Khi chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, việc tiếp cận thị trường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”. Nhờ sự thay đổi quyết liệt, DN đã mở rộng xuất khẩu một số nhóm vật tư y tế sang thị trường Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Công ty TNHH MTV Cử Nga là đơn vị chuyên thi công các công trình về đá cũng đang nỗ lực hội nhập bằng cách tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng trong nước và khu vực. DN tập trung vào các sản phẩm đá ốp lát, đá xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phục vụ nhiều dự án hạ tầng và dân dụng. Từ năm 2023, công ty đã đầu tư dây chuyền cắt, mài công nghệ Ý, tạo ra sản phẩm đồng đều hơn, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Thái Lan. Ông Trần Ngọc Cử, giám đốc công ty, cho biết: “Muốn bước ra thị trường quốc tế thì tiêu chuẩn phải được đặt lên hàng đầu. DN nhỏ như chúng tôi chọn cách đi từng bước, tập trung vào chất lượng và sự ổn định để tạo niềm tin với đối tác”. Ngoài việc nâng cấp công nghệ và quản trị chất lượng, công ty còn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật thi công và tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc này không chỉ giúp DN nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần tạo thương hiệu cho ngành đá xây dựng Thanh Hóa trên trường quốc tế.

Những chuyển biến này cho thấy DN tư nhân Thanh Hóa đã chủ động hơn trong nắm bắt xu thế toàn cầu. Không chỉ dừng ở việc cải thiện chất lượng sản phẩm, nhiều DN còn tích cực tham gia các khóa đào tạo về thương mại quốc tế, tìm hiểu kỹ quy định thuế quan, hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn môi trường của các thị trường nhập khẩu. Nhiều DN đã thành lập phòng xuất nhập khẩu, đầu tư vào chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản trị kho vận và quy trình kiểm soát chất lượng khép kín. Việc ứng dụng AI để dự báo nhu cầu thị trường, tối ưu kế hoạch sản xuất cũng bắt đầu được quan tâm, đặc biệt ở nhóm DN trẻ.

Tỉnh Thanh Hóa đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN tư nhân hội nhập. Những hội nghị kết nối cung - cầu cùng các chương trình tập huấn về xuất khẩu, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế; hay các hoạt động xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước giúp DN chủ động tiếp cận đối tác, nắm bắt xu hướng thị trường. Hạ tầng logistics, nhất là khu vực cảng Nghi Sơn tiếp tục được đầu tư, tạo thuận lợi cho DN xuất khẩu trực tiếp thay vì phải phụ thuộc vào hệ thống cảng ở các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, để hội nhập sâu và bền vững, DN tư nhân vẫn phải đối diện với nhiều rào cản như nguồn vốn hạn chế, thiếu nhân lực chất lượng cao, năng lực dự báo thị trường còn yếu, và sự cạnh tranh từ các DN FDI trong cùng lĩnh vực. Khó khăn về tiếp cận tín dụng cũng khiến nhiều DN chưa thể đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất hoặc mở rộng quy mô xuất khẩu theo đúng kế hoạch. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các chính sách tài chính - tín dụng, các chương trình nâng cao năng lực quản trị và đổi mới công nghệ.

Trong thời gian tới, với định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics, cùng sự mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của tỉnh, khu vực DN tư nhân Thanh Hóa có nhiều cơ hội bứt phá. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do, DN tư nhân không chỉ mở rộng thị trường mà còn có thể tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bài và ảnh: Chi Phạm