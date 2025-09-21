TYM hướng tới hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế

Trong những năm qua, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình thương (TYM) Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động nâng cao vị thế của người phụ nữ, đặc biệt là việc hỗ trợ phụ nữ nghèo, yếu thế phát triển kinh tế. Thông qua đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030”.

TYM Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cụm trưởng, tổ trưởng TYM.

Chị Vũ Thị Xinh ở cụm 13, khu phố Sơn Hải, phường Sầm Sơn là khách hàng tham gia TYM từ năm 2015. Chị bị liệt cả hai chân từ nhỏ, nên đi lại khó khăn, vì thế cơ hội tìm kiếm việc làm không hề dễ dàng. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị và gia đình, chi hội phụ nữ phường Sầm Sơn phối hợp cùng cán bộ TYM đã tạo điều kiện cho chị được vay 10 triệu đồng vốn chính sách ưu đãi của TYM Thanh Hóa để buôn bán. Nhờ chăm chỉ thức khuya, dậy sớm để bán hàng nên sau một thời gian vay vốn, chị đã trả cả gốc lẫn lãi. Chị tiếp tục vay thêm để mua sắm các vật dụng như máy ép nước mía, tủ bảo ôn và sửa sang lại quán bán hàng, mang lại nguồn thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Qua tìm hiểu được biết, ban đầu chị Xinh phân vân vì mất thời gian đi lại làm hồ sơ và thủ tục lằng nhằng, phức tạp. Trái với những suy nghĩ của chị, thủ tục vay vốn của TYM nhanh chóng và đơn giản. Không chỉ được hỗ trợ vay vốn chính sách với lãi suất ưu đãi, chị còn tham gia tiết kiệm cùng nhiều hoạt động gia tăng giá trị khác cho khách hàng của TYM. “Tham gia TYM, bên cạnh vay vốn, tôi còn gửi tiết kiệm hàng tuần. Tôi rất thích cách làm này vì hoàn trả và tiết kiệm dần. Gần đây, khi TYM triển khai ứng dụng cho điện thoại thông minh (app TYM mobile) và liên kết với ngân hàng thì tôi không cần phải đến tận nơi để hoàn trả và gửi tiết kiệm bằng tiền mặt hàng tuần nữa. Thay vào đó, tôi chỉ cần ở nhà hay cửa hàng là có thể thực hiện các giao dịch chỉ với vài thao tác trên điện thoại” - chị Xinh chia sẻ.

Từ năm 2022, TYM đã triển khai app TYM mobile nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, giúp khách hàng quản lý tài chính và thực hiện một số bước trong giao dịch với TYM dễ dàng, thuận tiện hơn. Ngoài ra, TYM cũng thí điểm hợp tác với ngân hàng thương mại để hỗ trợ khách hàng giao dịch không dùng tiền mặt. Hoạt động này mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn hơn cho khách hàng. Đồng thời, từng bước hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt phụ nữ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa quen dần với việc sử dụng công nghệ và sẵn sàng thích ứng trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Nói về các dự án mà TYM đã triển khai trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có TYM hoạt động, ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa, chia sẻ: Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi (AMB)” được triển khai với mục đích nâng cao năng lực cho các khách hàng của TYM kiến thức về khởi sự kinh doanh, tăng cường khả năng quản trị dự án, hoạt động kinh doanh qua đó giúp các khách hàng của TYM thực hiện và quản trị tốt các dự án của mình. Đồng thời, cung cấp các khoản hỗ trợ cho các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh khởi nghiệp, duy trì và phát triển kinh doanh. Hoạt động đào tạo này áp dụng hình thức tiếp cận mới, trong đó các khách hàng chủ động về mặt thời gian thông qua việc học online. Qua đó đã giúp khách hàng của TYM làm quen và tiếp cận việc học trên nền tảng công nghệ số. Chương trình đào tạo AMB tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực bằng cách cung cấp kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp và kinh doanh, hiểu biết về tài chính và kỹ thuật số cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và đang phát triển do phụ nữ lãnh đạo ở Việt Nam. Chương trình đào tạo AMB tại Việt Nam được chia thành 23 bài học, được thiết kế riêng cho 3 nhóm đối tượng: chuẩn bị khởi sự doanh nghiệp, bắt đầu kinh doanh, tăng trưởng và mở rộng.

Từ khi triển khai dự án đến nay, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 4 lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ năng bán hàng”, AMB cho hơn 3.000 khách hàng hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ. Qua đó giúp cho khách hàng của TYM có thêm kiến thức trong quá trình kinh doanh, kỹ năng trong việc phát triển dự án kinh doanh của mình. Từ đó sử dụng vốn vay của TYM có hiệu quả hơn, làm chủ được kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế và hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số.

Năm 2022, TYM ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030”, tập trung vào một số hoạt động cụ thể, gồm: nâng cao nhận thức và năng lực về hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường các hoạt động hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế; tăng cường công tác truyền thông đối ngoại. TYM tập trung hỗ trợ khách hàng trong hội nhập về kinh tế thông qua cung ứng các dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, phù hợp; nâng cao năng lực cho chị em phụ nữ về sản xuất, kinh doanh và công nghệ; tăng cường truyền thông, chủ động giới thiệu và chia sẻ câu chuyện khách hàng điển hình tới đối tác, bạn bè quốc tế; hỗ trợ kết nối tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm của khách hàng thông qua hội chợ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt các sự kiện có yếu tố nước ngoài của Hội LHPN Việt Nam và TYM.

Bài và ảnh: Tiến Đạt