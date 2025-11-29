“Quả ngọt” từ kết nối giao thương

Những năm gần đây, các kênh giao thương và không gian xúc tiến thương mại được tỉnh Thanh Hóa triển khai sôi động, từ hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung cầu đến các tuần lễ giao thương liên tỉnh. Không còn là những sự kiện mang tính “trưng bày”, các hoạt động này đang thực sự trở thành “sân khấu thương hiệu”, nơi mỗi doanh nghiệp (DN) kể câu chuyện sản phẩm của mình và mở rộng những “cánh cửa” mới trên thị trường.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn giới thiệu hàng hóa tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất.

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho hành trình dựng xây thương hiệu thông qua xúc tiến giao thương là Công ty TNHH Yến sào xứ Thanh. Khởi đầu từ mô hình nhỏ, DN kiên trì đầu tư cơ sở nuôi, chế biến, kiểm định chất lượng, tạo nền tảng để 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 - 4 sao. Từ đây, thương hiệu có “bệ đỡ” đủ mạnh để tự tin bước ra thị trường rộng hơn. Giám đốc Nguyễn Văn Tú cho biết: "Suốt hơn 10 năm qua, DN coi hội chợ, các phiên giao thương là “đòn bẩy mềm” giúp quảng bá và tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng. Người mua nhớ sản phẩm, nhưng quan trọng hơn, họ nhớ câu chuyện về quy trình nuôi và chế biến khắt khe mà chúng tôi theo đuổi. Từ những sản phẩm đơn lẻ, đến nay, chúng tôi đã có 7 nhóm với 12 mã sản phẩm thương mại, phủ ổn định thị trường Thanh Hóa rồi mở rộng sang Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số tỉnh phía Nam. DN cũng đang hoàn tất thủ tục để thâm nhập thị trường Trung Quốc - một thị trường tiềm năng rất cao đối với các sản phẩm từ yến".

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với sản phẩm chè Chính Hà. Cơ sở vốn được biết đến bởi quy trình sản xuất sạch, vùng nguyên liệu ổn định, nhưng chỉ thực sự bứt phá thương hiệu khi liên tục tham gia các hội chợ và chương trình kết nối giao thương. Tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, chị Đỗ Thị Hà - chủ cơ sở đã chọn sản phẩm “Trà hạt gạo sen” làm “mũi nhọn” để tiếp cận người tiêu dùng sành trà chốn Hà Thành. Chị Hà cho biết: “Ở mỗi chương trình, tôi không chỉ bán trà mà cố gắng lan tỏa văn hóa Trà Việt. Sự khác biệt nằm ở câu chuyện và chất lượng. Người uống trà sẽ cảm nhận được điều đó khi thưởng thức và qua những câu chuyện kể chân thật".

Cũng theo chị Hà, điều giá trị nhất mà các phiên giao thương mang lại không chỉ là doanh thu trực tiếp, mà là cánh cửa đến với hệ thống phân phối rộng hơn như các cửa hàng đặc sản, chuỗi thực phẩm sạch, các kênh bán lẻ hiện đại. Đó là minh chứng rõ ràng cho khả năng xây dựng thương hiệu mạnh mẽ của sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa nếu biết lựa chọn đúng “điểm chạm” thị trường.

Hiện nay, Thanh Hóa đang chuyển hướng mạnh mẽ đối với các hoạt động xúc tiến thương mại. Theo Sở Công Thương, đơn vị đang tham mưu chuyển từ cách làm rời rạc theo sự kiện sang xúc tiến theo chuỗi - gắn kết giữa trưng bày, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ, chuẩn hóa logistics và mở rộng thị trường. Điển hình như tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, hay các tuần lễ giao thương liên tỉnh đã tạo ra những “cơ hội vàng” để DN địa phương chứng minh giá trị sản phẩm.

Ngoài góc độ Nhà nước, với vai trò là tổ chức hỗ trợ DN, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình) thời gian qua đã phối hợp với VCCI các tỉnh cùng nhiều sở, ngành, hiệp hội DN tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối giao thương quy mô lớn, thu hút hàng trăm DN tham gia. Điển hình như hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối giao thương Thanh Hóa - Quảng Trị gần đây, các DN đã có cơ hội để phân tích dư địa từ khai thác đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên các lĩnh vực nông - lâm sản gắn kết với logistics, du lịch. Các sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa cũng được giới thiệu, tạo ấn tượng với đối tác, khách mời; mở ra cơ hội kết nối, giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các DN, HTX.

Nhìn lại chặng đường phát triển, có thể thấy hoạt động xúc tiến thương mại - giao thương đang mang lại “quả ngọt” rõ rệt cho các thương hiệu. Từ những sản phẩm OCOP quy mô nhỏ đến các cơ sở sản xuất nông nghiệp, thực phẩm sạch, nhiều DN đang tìm thấy cách đưa sản phẩm vào thị trường rộng hơn, chất lượng hơn. Và quan trọng hơn, môi trường này giúp DN tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nhìn lại chiến lược phát triển thương hiệu và tiếp tục hành trình xây dựng các chuẩn mực thị trường mới.

Bài và ảnh: Minh Hằng