8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

Tám tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 66,873 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 38,190 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 37,396 tỷ USD; dàng dệt, may đạt 26,472 tỷ USD.../.

(Vietnam+)



Từ khóa: Kiện Giá trị xuất khẩu Điện thoại Thiết bị Máy tính Dệt may Kim ngạch xuất khẩu điện tử

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app