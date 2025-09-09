7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...

Tám tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 66,873 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 38,190 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 37,396 tỷ USD; dàng dệt, may đạt 26,472 tỷ USD.../.