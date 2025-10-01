Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng lên tới gần 70

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9 ở khu vực phía Bắc đảo Cebu (miền Trung Philippines) đã tăng lên 69 người.

Nhà thờ bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Cebu, Philippines, ngày 30/9/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Động đất đã khiến 147 bị thương và 22 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Tại thành phố Bogo, số người bị thương tăng nhanh khiến bệnh viện địa phương rơi vào tình trạng quá tải. Hàng chục bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em, phải điều trị trên giường dã chiến dựng dưới các lều ngoài sân do lo ngại dư chấn làm sập tòa nhà. Một số ca nặng đã được chuyển xuống thủ phủ Cebu, cách Bogo khoảng 100km.

Tỉnh trưởng Cebu, bà Pamela Baricuatro, xác nhận nhiều bệnh nhân nặng buộc phải điều trị ngoài trời.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của trận động đất như tháp chuông một nhà thờ Công giáo cổ trên đảo Bantayan rung lắc dữ dội rồi đổ sập, may mắn không có thương vong; trần kim loại tại một trung tâm thương mại ở thành phố Cebu đổ sập khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo báo cáo, 1 tòa nhà thương mại và 1 trường học ở Bantayan đổ sập, trong khi nhà hàng thức ăn nhanh tại Bogo hư hại nặng. Nhiều tuyến đường làng xuất hiện các vết nứt rộng tới 5cm.

Chính quyền tỉnh Cebu đã kêu gọi tình nguyện viên y tế tham gia cứu trợ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều khó khăn do tối trời và hàng loạt dư chấn, ước tính lên tới 379 đợt chỉ trong 1 đêm, theo số liệu của Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs).

Trận động đất cũng gây mất điện trên diện rộng tại Cebu và các đảo lân cận, song Tập đoàn Lưới điện Philippines cho biết phần lớn nguồn điện đã được khôi phục sau nửa đêm.

Ban đầu, Cơ quan Địa chấn Philippines ghi nhận độ lớn trận động đất là 6,7, sau đó điều chỉnh lên 6,9, với chấn tiêu ở độ sâu khoảng 5–10 km. Rung chấn có thể cảm nhận tại nhiều tỉnh miền Trung và một số khu vực miền Nam Philippines.

Cảnh báo sóng thần đã được phát đi và hủy bỏ sau đó 3 giờ.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương,” khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Cơn địa chấn mới nhất này là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất tại nước này trong năm 2025./.

Theo TTXVN