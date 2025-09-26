Đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 26/9, Hội LHPN xã Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiệm kỳ 2021-2025, Hội LHPN xã Như Xuân đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”, “5 không, 3 sạch”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong 5 năm qua, Hội đã phát triển thêm 237 hội viên, nâng tỷ lệ thu hút hội viên đạt 80%; đồng thời chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, Hội đã thực hiện hiệu quả các khâu đột phá: “Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”; “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”.

Các đồng chí lãnh đạo xã và đại biểu phụ nữ tiêu biểu dự đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng và thống nhất các nhóm chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; về xây dựng gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng tổ chức Hội; hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số; đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội LHPN xã Như Xuân nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và những bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Đại hội; tiếp tục vận động, tập hợp và khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của hội viên phụ nữ để bứt phá mạnh mẽ hơn trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp Hội LHPN xã Như Xuân bắt tay ngay vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; phân công rõ người, rõ trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá của Nghị quyết và chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí lãnh đạo xã Như Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Như Xuân và đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hà