Chuẩn bị điều kiện tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ cấp phường, xã và Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp Hội phụ nữ cơ sở trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện các điều kiện và phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN xã Tiên Trang chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội LHPN tỉnh đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của hội cấp dưới. Được biết, trong hai ngày 26 và 27/9 có 4 đơn vị Hội LHPN cấp xã tổ chức đại hội đại biểu, gồm Hội LHPN xã Như Xuân, Thiệu Trung, Thọ Phú và phường Sầm Sơn.

Chi hội phụ nữ cấp xã tổng kết hoạt động Hội.

Đến nay các chi hội phụ nữ đã cơ bản hoàn thành tổng kết hoạt động, tiến tới hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ phường, xã trong tháng 10 và đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh tháng trong 11/2025.

Hội phụ nữ cơ sở tặng quà hội viên khó khăn.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng đang phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội, tập trung vào chỉnh trang vườn hộ và khu dân cư; xây dựng vườn mẫu; phát triển các mô hình sản xuất; giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Lê Hà