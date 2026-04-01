Đổi mới từ chuyển đổi số

Những năm gần đây, chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương. Tại xã Hoằng Phú, hoạt động CĐS được triển khai đồng bộ, hiệu quả, từng bước làm thay đổi cách thức quản lý, điều hành, cũng như đời sống Nhân dân.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú.

Trong tiến trình CĐS, Hoằng Phú chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, phát triển dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử... Những bước đi này góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được số hóa, 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, UBND xã duy trì việc sử dụng các phần mềm điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản điện tử, chữ ký số trong hầu hết các quy trình làm việc; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số để xử lý công việc nhằm số hóa toàn diện, bảo đảm tính pháp lý và hiệu quả.

Trong phát triển kinh tế số, xã khuyến khích người dân ứng dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi như sử dụng giống cây trồng chất lượng cao, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học... Cùng với đó, xã tích cực hỗ trợ các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý bán hàng qua ứng dụng số, sử dụng hóa đơn điện tử, tra cứu thông tin thị trường trực tuyến, khuyến khích quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP qua mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử, qua đó giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Xã cũng sử dụng các fanpage, nhóm zalo điều hành ở xã, thôn nhằm cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, thông báo hành chính, thông tin giáo dục, y tế... giúp người dân tiếp cận, phản hồi thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tăng cường sử dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội... Các trường học ứng dụng sổ liên lạc điện tử, hệ thống học trực tuyến, đánh giá kết quả qua phần mềm quản lý giáo dục; trạm y tế sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, lịch tiêm chủng điện tử, kết nối tư vấn y tế từ xa, đăng ký tiêm chủng, khám bệnh, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua nền tảng số...

Xã cũng tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng số cơ bản cho người dân nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống thường ngày, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng tiện ích như định danh điện tử, thanh toán điện, nước trực tuyến... giúp người dân hình thành thói quen tương tác với chính quyền trên môi trường số, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số thiết yếu.

Cùng với hoàn thiện thể chế, xã tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ CĐS. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được đầu tư hiện đại, có hệ thống camera giám sát, máy tính, máy in, máy scan, màn hình LED, hệ thống đường truyền Internet riêng biệt phục vụ cán bộ cũng như người dân khi đến giao dịch. 100% cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được tập huấn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành...

Ông Lê Bá Toản, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú, cho biết: "Trong 3 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 2.034 hồ sơ trực tuyến. Số hồ sơ đã giải quyết là 1.994 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn là 1.464 hồ sơ, 530 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đang giải quyết 40 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết được công khai tiến độ, kết quả giải quyết tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng dịch vụ công quốc gia".

Bà Đỗ Thị Thược ở thôn Tự Nhiên chia sẻ: “Làm TTHC hiện nay không phải khai nhiều lần như trước. Nhờ dữ liệu được đồng bộ trên hệ thống nên người dân thấy rõ sự thuận tiện và nhanh chóng. Cán bộ cũng hướng dẫn chu đáo, tận tình. Ngoài ra, người dân còn được tham gia tập huấn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để thanh toán tiền điện, nước thuận lợi, nhanh chóng”.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả, CĐS đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho Hoằng Phú. Những kết quả bước đầu của hành trình CĐS đã khẳng định quyết tâm và hướng đi đúng trong xây dựng chính quyền số vì Nhân dân phục vụ ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Linh Hương