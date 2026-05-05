Đổi mới tư duy và hành động để phục vụ tốt hơn

Để không làm chậm trễ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi dân số của xã tăng lên hơn 27.900 người, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Thắng Lợi đã chuẩn bị tốt các điều kiện, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn của xã luôn đạt tỷ lệ cao.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thắng Lợi.

Hướng đến sự thuận tiện cho người dân khi giải quyết TTHC, xã Thắng Lợi đã quan tâm xây dựng trung tâm PVHCC xã khang trang, rộng rãi. Để phục vụ tốt công tác chuyên môn, xã đã đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, đồng thời lắp đặt hệ thống camera theo dõi toàn bộ quá trình giao tiếp, giải quyết công việc của cán bộ, công chức với tổ chức, công dân. Việc xây dựng văn hóa công sở cũng được Trung tâm PVHCC xã Thắng Lợi chú trọng thực hiện. UBND xã đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ, có tinh thần, trách nhiệm cao làm việc tại trung tâm để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân được thông suốt, hiệu quả.

Xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với quyền lợi của người dân, UBND xã Thắng Lợi duy trì giao ban định kỳ để đánh giá hiệu quả thực hiện. Cùng với công khai số điện thoại đường dây nóng, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực khi giải quyết TTHC.

Trên cơ sở bộ TTHC cấp xã được UBND tỉnh ban hành, Trung tâm PVHCC xã Thắng Lợi đã niêm yết công khai, rõ ràng tại trung tâm và trên trang thông tin điện tử của xã. 100% hồ sơ TTHC của xã được tiếp nhận, xử lý tại trung tâm và công khai tiến độ, kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo dõi. Để thay đổi thói quen của người dân và thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến, trung tâm đã tạo mã QR để hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công được thuận lợi. Đặc biệt, để lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm PVHCC xã Thắng Lợi đã niêm yết công khai danh mục 42 TTHC được miễn phí, lệ phí; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để đông đảo tổ chức, công dân được biết. Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã cũng tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân các thôn nắm được nội dung này.

Để tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các dịch vụ công một cách tốt nhất, định kỳ hoặc đột xuất, UBND xã giao tổ kiểm soát TTHC rà soát lại toàn bộ các thủ tục để đề nghị cấp trên đơn giản hóa những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế sai sót do quy trình xử lý phức tạp. Trung tâm PVHCC xã cũng chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ và hiện đại, bảo đảm việc nộp và giải quyết TTHC trực tuyến được nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của xã năm 2025 và quý I/2026 luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Chị Nguyễn Thị Hoa, công dân xã Thắng Lợi chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để vay vốn ngân hàng. Hồ sơ này phải nộp trực tuyến. Tôi không thành thạo công nghệ thông tin nên công chức trung tâm đã hướng dẫn tôi nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi được hướng dẫn, chỉ mất vài phút, tôi đã hoàn tất thủ tục này. Tôi nghĩ, việc thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn người dân chúng tôi tự thực hiện để thay đổi thói quen là rất cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay”.

Nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, cán bộ, công chức xã Thắng Lợi đã triển khai tạo lập văn bản điện tử và ký số trên văn bản điện tử. Khi lãnh đạo đi công tác xa hay đi dự hội nghị vẫn xử lý được các văn bản để công chức ở nhà thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm công việc diễn ra thông suốt, không gián đoạn, công dân không phải chờ đợi lâu. Tại trung tâm PVHCC xã đã triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí trực tuyến, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, bảo bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình thực hiện. Năm 2025, việc thu phí, lệ phí trực tuyến tại trung tâm đạt 45,4%.

“Dù số dân đông nhưng với nhiều nỗ lực, quyết tâm trong công tác cải cách TTHC, tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả trước hẹn và đúng hẹn của xã luôn đạt cao. Năm 2025 đạt 99,55%; quý I/2026 đạt 99,56%. Kết quả này đã và đang tạo được niềm tin, sự hài lòng từ phía người dân. Khi người dân hài lòng, tin tưởng vào sự quản lý, điều hành và giải quyết công việc của chính quyền sẽ đồng thuận, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển”, ông Lê Văn Định, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thắng Lợi nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi