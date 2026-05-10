Từ ngày 21/5, khai báo lưu trú, tạm trú cho người Việt Nam và người nước ngoài trên một trang web chung

Từ ngày 21/5/2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ: tbltkbtt.bocongan.gov.vn.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội, từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú sẽ thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới. Bộ Công an lưu ý, các cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ và không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc TP Hà Nội là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ đang sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới cần thêm tiền tố tương ứng trước tên đăng nhập. Cụ thể: ag_ đối với An Giang, hp_ đối với Hải Phòng, bn_ đối với Bắc Ninh, pt_ đối với Phú Thọ.

Hệ thống mới được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh, thuận tiện hơn như: đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến; quản lý nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính; mỗi chi nhánh có thể vận hành độc lập bằng nhiều tài khoản phụ; hỗ trợ trích xuất tự động thông tin từ ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú; tra cứu, quản lý lịch sử khách hàng.

Việc triển khai trang web thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm trú; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú đối với người Việt Nam và người nước ngoài.

