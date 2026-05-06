Tam Lư tích cực phát triển hạ tầng số

Theo kế hoạch phát triển hạ tầng số năm 2026, xã Tam Lư đặt mục tiêu phấn đấu đạt 90% hộ gia đình được tiếp cận và sử dụng mạng internet cáp quang băng rộng; 70% dân số được phủ sóng mạng di động băng rộng 5G; 65% người dân có khả năng truy nhập internet băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s; 100% hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước được bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã phê duyệt và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời, xã phấn đấu đạt 65% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử và 40% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử...

Cán bộ, công chức xã Tam Lư được trang bị máy tính phục vụ xử lý công việc hằng ngày.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, xã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị thôn, bản, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nhóm zalo cộng đồng nhằm giúp cán bộ, công chức và người dân hiểu rõ vai trò của hạ tầng số trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Cùng với đó, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, bản phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID và chữ ký số cá nhân. Song song với công tác tuyên truyền, xã đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng viễn thông, internet. UBND xã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông rà soát hiện trạng hạ tầng mạng, đánh giá mức độ phủ sóng và khả năng cung cấp dịch vụ internet tại các khu dân cư để xây dựng phương án mở rộng, nâng cấp phù hợp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng trạm phát sóng, kéo cáp quang, nâng cấp hệ thống mạng băng rộng và mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G. Nhất là những khu vực có chất lượng sóng yếu hoặc chưa được phủ sóng sẽ được rà soát, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp cận dịch vụ viễn thông thuận lợi, ổn định. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường phát triển hạ tầng phục vụ chính quyền số. Hệ thống công nghệ thông tin tại UBND xã được duy trì, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản, giảm dần văn bản giấy.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được chú trọng nhằm phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân. Một trong những nội dung quan trọng khác là thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ số trong đời sống. UBND xã phối hợp với lực lượng công an triển khai cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID và sử dụng các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để bảo đảm thực hiện phát triển hạ tầng số hiệu quả, xã tổ chức rà soát, đánh giá định kỳ hiện trạng hạ tầng số trên địa bàn. Thường xuyên thống kê các chỉ tiêu như tỷ lệ hộ sử dụng cáp quang, tỷ lệ phủ sóng mạng di động, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử, chữ ký số... để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Bà Lò Thị Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lư, cho biết: “Phát triển hạ tầng số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, phục vụ người dân tốt hơn và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. UBND xã xác định phải triển khai đồng bộ từ hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin đến nâng cao kỹ năng số cho người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, các tổ công nghệ số cộng đồng và các thôn bản để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân. Việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, đặc biệt ở khu vực miền núi góp phần thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Hợi