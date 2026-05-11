Lấy chuyển đổi số làm công cụ, lấy người đứng đầu làm “trục dẫn”

Không chọn cách làm dàn trải, Đảng bộ xã Thọ Xuân xác định hướng đi mang tính đột phá, lấy chuyển đổi số (CĐS) làm “đòn bẩy”, lấy vai trò người đứng đầu làm “trục dẫn” để đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ ở cơ sở như tiếp nhận phản ánh của người dân, giải quyết thủ tục hành chính đến tổ chức điều hành bộ máy, tất cả đang từng bước được “số hóa”, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, quản trị địa phương.

Người dân xã Thọ Xuân quét mã QR được niêm yết tại nhà văn hóa thôn để phản ánh những vấn đề của địa phương.

Tại nhà văn hóa thôn Xuân Phả 1, thay vì những cuộc họp kéo dài, nhiều người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR được niêm yết ngay tại nhà văn hóa thôn để phản ánh những vấn đề của địa phương. Chỉ vài thao tác đơn giản, ý kiến về tuyến đường xuống cấp, phản ánh về rác thải sinh hoạt hay kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ đều được gửi trực tiếp đến Ủy ban MTTQ xã.

Việc làm này đã được cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ. Từ ngày 11/4/2026 toàn bộ 36/36 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Thọ Xuân đã được gắn mã QR tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương CĐS gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở. Không còn những vòng luẩn quẩn “kiến nghị - chờ đợi - im lặng”, mọi phản ánh giờ đây đều có địa chỉ tiếp nhận, có quy trình xử lý, có thời gian phản hồi. Thông tin được tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Toàn bộ quá trình này đặt dưới sự theo dõi trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, qua đó nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Song song với việc MTTQ xã triển khai gắn mã QR, mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cũng được Đảng bộ xã đặt ở vị trí trung tâm của cải cách hành chính. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hình ảnh dễ nhận thấy là sự thay đổi trong cách vận hành. Hồ sơ không còn chất đống trên bàn giấy; quy trình xử lý được số hóa, theo dõi bằng phần mềm. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn cụ thể, thời gian giải quyết được rút ngắn.

Trong quý I/2026 toàn xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.385/1.385 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Đây không đơn thuần là con số thống kê, mà phản ánh hiệu quả thực chất của cải cách hành chính gắn với CĐS, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của người đứng đầu.

CĐS cũng đang được cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xuân đưa vào đời sống kinh tế - xã hội một cách bài bản. Từ việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đến đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, địa phương từng bước hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong cộng đồng. Người dân đã bắt đầu chủ động khai thác các nền tảng số để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế.

Điểm cốt lõi không chỉ nằm ở kết quả đạt được, mà ở cách tổ chức thực hiện. Người đứng đầu không làm thay, nhưng phải “giữ nhịp”, kiểm soát tiến độ và chịu trách nhiệm về hiệu quả cuối cùng. Mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ ràng, gắn với trách nhiệm cá nhân cụ thể, không để xảy ra khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

Ông Thái Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Vai trò người đứng đầu ở Thọ Xuân không mang tính hình thức, mà được đo đếm bằng kết quả cụ thể. Mỗi mô hình triển khai, mỗi chỉ tiêu hoàn thành đều gắn với trách nhiệm rõ ràng của từng cá nhân, từng bộ phận”.

Từ những việc làm cụ thể, có thể khẳng định, Đảng bộ xã Thọ Xuân đang đi đúng hướng khi lấy CĐS làm công cụ, lấy người đứng đầu làm “trục dẫn” để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng. Những kết quả đạt được bước đầu đã tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục chuyển mình theo hướng hiện đại, minh bạch, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu