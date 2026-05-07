Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh

Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Từ hoàn thiện quy trình, liên thông dữ liệu đến nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Hệ thống xét nghiệm được đầu tư hiện đại, kết quả được kết nối liên thông với các khoa phòng tại Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thể thấy rõ những đổi thay tích cực trong hoạt động khám, chữa bệnh khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Ngay từ khu vực tiếp đón, quy trình làm thủ tục đã được rút gọn đáng kể. Thay vì phải kê khai nhiều loại giấy tờ như trước, người bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử, toàn bộ thông tin được tự động cập nhật vào hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian và giảm phiền hà. Thực tế cho thấy, dù lượng bệnh nhân đến khám, điều trị luôn ở mức cao: 4 tháng đầu năm 2026 có hơn 98.000 lượt khám ngoại trú và gần 30.000 lượt điều trị nội trú, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, các khâu từ tiếp nhận, chỉ định đến trả kết quả đều diễn ra nhanh gọn, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Đáng chú ý, việc triển khai các hệ thống quản lý bệnh viện, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh... đã tạo sự liên thông dữ liệu giữa các khoa, phòng. Nhờ đó, người bệnh không phải di chuyển nhiều lần, kết quả được cập nhật kịp thời, giúp quá trình chẩn đoán và điều trị diễn ra thuận lợi, chính xác hơn.

Ông Nguyễn Đình Hữu ở phường Hạc Thành khám bệnh hằng tháng tại bệnh viện theo dõi bệnh tiểu đường, phổi tắc nghẽn mãn tính cho biết: “So với trước đây, việc khám chữa bệnh nay đã “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều, không còn phải mang theo nhiều giấy tờ hay chờ đợi quá lâu ở từng khâu, mọi thông tin đều được bác sĩ theo dõi trực tiếp trên hệ thống”.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: "Chuyển đổi số đã mang lại những thay đổi rõ rệt, giúp quy trình khám, chữa bệnh trở nên nhanh gọn, thuận tiện hơn. Từ khâu đăng ký, thăm khám đến thanh toán, trả kết quả đều được rút ngắn thời gian, giảm áp lực về thủ tục hành chính cho người bệnh. Việc số hóa dữ liệu cũng hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ y, bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị chính xác hơn. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện mô hình bệnh viện số, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân".

Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn chuyển đổi số cũng đang từng bước đi vào thực tiễn, mang lại những thay đổi rõ rệt trong hoạt động khám, chữa bệnh. Tại khu vực tiếp đón, người dân được hỗ trợ đăng ký bằng kiosk y tế thông minh, kết hợp với hướng dẫn trực tiếp của nhân viên, giúp quy trình tiếp nhận trở nên nhanh gọn, hạn chế tình trạng tập trung đông người như trước. Bà Trần Thị Mai ở xã Triệu Sơn chờ kết quả khám bệnh cho biết: “Việc đăng ký khám hiện nay thuận tiện hơn trước, không còn phải xếp hàng lâu, các bước được hướng dẫn rõ ràng nên ai cũng có thể dễ dàng thực hiện”.

Chuyển đổi số tại bệnh viện còn được triển khai đồng bộ trong hoạt động chuyên môn. Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán được kết nối liên thông với các khoa, phòng, bác sĩ có thể tiếp cận ngay mà không cần chờ hồ sơ giấy. Người bệnh cũng có thể chủ động tra cứu thông tin thông qua mã QR.

Bác sĩ Nguyễn Trung Sơn, Trưởng Khoa Xét nghiệm, cho biết: “Việc số hóa dữ liệu giúp hạn chế tình trạng thất lạc kết quả, đồng thời hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh của người bệnh thuận lợi hơn, đặc biệt trong các trường hợp tái khám”.

Bệnh viện cũng đã triển khai bệnh án điện tử, bỏ hồ sơ giấy hoàn toàn từ tháng 4/2026. Đồng thời, áp dụng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Hạ tầng công nghệ thông tin như hệ thống máy chủ, mạng cáp quang, bảo mật dữ liệu... được đầu tư, nâng cấp đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả.

Từ thực tiễn tại các cơ sở y tế cho thấy, chuyển đổi số đang đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều bệnh viện đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử; các hệ thống quản lý, dữ liệu y tế được kết nối liên thông, hình thành nền tảng dữ liệu số. Từ đó, không chỉ phục vụ công tác chuyên môn, giúp việc theo dõi, chẩn đoán và điều trị được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn, bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc người bệnh mà còn thay đổi cách thức quản lý, điều hành tại các cơ sở y tế theo hướng minh bạch, khoa học và hiệu quả hơn. Việc ứng dụng các tiện ích như căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... đã góp phần đơn giản hóa quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế phiền hà cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn đặt ra không ít thách thức, nhất là về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, chuẩn hóa dữ liệu... Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, ngành y tế cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới... Đây sẽ là nền tảng để ngành y tế tiếp tục đổi mới, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, nơi người bệnh được phục vụ ngày càng thuận tiện, an toàn và chất lượng hơn.

Bài và ảnh: Thùy Linh