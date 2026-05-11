Ba Đình xây dựng “chính quyền số” phục vụ Nhân dân

Trong quá trình xây dựng “chính quyền số”, xã Ba Đình đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh số hóa hồ sơ, áp dụng hệ thống một cửa điện tử... Qua đó mang lại sự hài lòng, tiện lợi cho người dân, khẳng định hướng đi đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số (CĐS).

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Đình.

Xác định mục tiêu xây dựng chính quyền số, UBND xã Ba Đình đã xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động điều hành. Đến nay, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối ổn định. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) tiếp tục được bổ sung, nâng cấp, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt giữa các bộ phận chuyên môn.

Cùng với đó, trang thiết bị công nghệ thông tin tại các phòng, ban và Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được quan tâm đầu tư đầy đủ, bảo đảm yêu cầu vận hành trong môi trường số. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn chú trọng tính đồng bộ, khả năng tương thích và an toàn thông tin, tạo nền tảng ổn định cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung. Nhờ đó, các hoạt động chuyên môn được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tối đa việc xử lý thủ công, góp phần nâng cao năng suất lao động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Đình làm lại bản sao giấy khai sinh cho con, chị Lê Thị Duyên, thôn Đông Kinh, cho biết: “Trung tâm được trang bị khá đầy đủ hệ thống thiết bị hiện đại, lại được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, công chức đã giúp tôi thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ trong thời gian ngắn, hồ sơ của tôi đã được liên thông và được trả kết quả ngay trong ngày”.

Song song với hoàn thiện hạ tầng, xã Ba Đình còn chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ từng bước làm chủ các hệ thống công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo chữ ký số, chứng thư số và quy trình xử lý văn bản điện tử. Những khó khăn, lúng túng ban đầu khi tiếp cận môi trường làm việc số từng bước được tháo gỡ, thay vào đó là sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Đình cho biết: “Qua đào tạo, nhận thức về vai trò của CĐS của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, không chỉ dừng lại ở yêu cầu ứng dụng công nghệ mà đã trở thành phương thức làm việc thường xuyên. Việc khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung giúp giảm tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong xử lý công việc, tăng cường tính liên thông giữa các bộ phận, bảo đảm mọi hoạt động được thực hiện kịp thời, chính xác, minh bạch và hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, xã Ba Đình thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, phân công từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách các nhóm nhiệm vụ. Xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CĐS qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, mạng xã hội. Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đưa nội dung tuyên truyền về lợi ích của CĐS, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, sử dụng chữ ký số... đến tận thôn, khu dân cư. Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về CĐS... Xã Ba Đình cũng triển khai xây dựng mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại các thôn để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số. Phát động phong trào “Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên CĐS” gắn với hoạt động của các đoàn thể; khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Ông Mai Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình cho biết: “Xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn trực tiếp người dân cách lập tài khoản, tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được duy trì, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực. Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Minh Khanh