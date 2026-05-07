Nâng cao năng lực ứng dụng AI cho cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 7/5, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Thị Hoa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH chuyên trách; cùng đông đảo cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại buổi tập huấn, đại biểu đã được nghe lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Sáng tạo Khởi nghiệp truyền đạt các nội dung tổng quan về AI trong công vụ; tư duy sử dụng AI và kỹ thuật viết prompt (câu lệnh) cơ bản; sử dụng AI trong hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính...

Cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã được thực hành các kỹ năng tóm tắt, phân tích và xử lý tài liệu; ứng dụng AI trong chuẩn bị kỳ họp, giám sát và điều phối công việc; kỹ năng an toàn dữ liệu, đạo đức công vụ và rủi ro khi sử dụng AI. Đồng thời được trao đổi, giải đáp tình huống thường gặp trong quá trình ứng dụng AI xử lý công việc chuyên môn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được lưu ý về tính kiểm chứng, đối chiếu và chịu trách nhiệm đối với văn bản do AI hỗ trợ soạn thảo. Nguyên tắc tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu nội bộ, bí mật nhà nước và an toàn thông tin trên không gian mạng trong quá trình sử dụng AI.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ soạn thảo, rà soát văn bản, tóm tắt dữ liệu phục vụ kỳ họp và các hoạt động giám sát cho cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực của Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua đó, nhằm mở ra cơ hội lớn tối ưu hóa quy trình, hiện đại hóa công tác hành chính và tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đỗ Đức