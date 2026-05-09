Đông Á Thanh Hóa tạo địa chấn, quật ngã Hà Nội FC trong thế thiếu người

Đông Á Thanh Hóa đã tạo nên cú sốc lớn tại vòng 22 LPBank V.League 2025/26 khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 trên sân nhà tối 9/5, dù phải thi đấu thiếu người trong toàn bộ hiệp 2.

CLB Hà Nội là đội được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận đấu.

Bước vào trận đấu, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều cùng phong độ ổn định trong cuộc đua tốp đầu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh mới là những người nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 2, Bá Tiến đã có cú sút đầu tiên về phía khung thành Quan Văn Chuẩn, báo hiệu một trận đấu không hề dễ dàng cho đội khách.

Sau quãng thời gian đầu chơi thận trọng, Hà Nội dần kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Văn Quyết, Hai Long hay Hoàng Hên đều tích cực khuấy đảo hàng thủ đội chủ nhà. Phút 29, Văn Quyết suýt mở tỷ số với tình huống xử lý bất ngờ khiến thủ môn Êli Niê lúng túng, rất may Văn Lợi kịp thời giải nguy ngay trên vạch vôi.

Đông Á Thanh Hóa chơi đầy quyết tâm vào tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm ngay từ hiệp 1.

Trong thế trận bị ép sân, Thanh Hóa bất ngờ tạo nên khác biệt ở phút 37. Từ nỗ lực bên cánh phải của Văn Tùng, bóng được đưa vào thuận lợi để Ngọc Mỹ băng cắt thông minh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Quan Văn Chuẩn, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Thanh.

Ngọc Mỹ ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.

Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối hiệp 1 khi Bá Tiến phạm lỗi với Xuân Mạnh. Ban đầu trọng tài Nguyễn Viết Duẫn chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. Đông Á Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người từ phút bù giờ hiệp 1.

Thi đấu hơn người trong toàn bộ hiệp 2, Hà Nội FC dồn toàn lực tấn công. Đội khách liên tiếp tạo ra sức ép lớn với hàng loạt cú dứt điểm về phía khung thành Êli Niê. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Thanh Hóa đã có một trận đấu đầy quả cảm.

Văn Tùng bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách rất gần với khung thành.

Phút 62, đội chủ nhà thậm chí còn suýt nhân đôi cách biệt khi Văn Tùng dứt điểm cận thành nhưng Quan Văn Chuẩn kịp cứu thua ngay trước vạch vôi.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC tưởng như đã tìm được bàn gỡ ở phút 86. Từ quả phạt góc của Hoàng Hên, Adriel đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Dẫu vậy, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Êli Niê trước tình huống ghi bàn nên không công nhận bàn thắng.

Niềm vui của CĐV xứ Thanh sau trận đấu.

Trong hơn 7 phút bù giờ cuối trận, đội bóng thủ đô tiếp tục dồn ép nghẹt thở nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi đầy kiên cường của đội chủ nhà.

Chiến thắng 1-0 giúp Đông Á Thanh Hóa tiến thêm bước dài trong cuộc đua trụ hạng, đồng thời tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng 22.

Trong khi đó, thất bại khiến Hà Nội FC mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình sau khi đội bóng cố đô đánh bại Hải Phòng 2-1.

Hoàng Sơn