Lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ

Lấy cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động, ngành ngân hàng đã đi tiên phong trong chuyển đổi số, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Nhân viên Agribank Thanh Hóa hướng dẫn người dân xã Định Long thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, cuối tháng 3/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Điểm đặc biệt của Kiosk thông minh không chỉ nằm ở việc cung cấp dịch vụ hành chính công, mà còn ở việc tích hợp các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, hình thành một điểm phục vụ đa tiện ích. Với Kiosk thông minh, người dân có thể thực hiện các TTHC, đồng thời sử dụng các dịch vụ tài chính thiết yếu một cách thuận tiện, nhanh chóng, từ mở tài khoản, thanh toán trực tuyến đến tiếp cận các sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Mỗi Kiosk thông minh không chỉ cung cấp dịch vụ công, mà còn đóng vai trò cầu nối đưa tài chính số đến gần hơn với người dân, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Với mục tiêu “ngân hàng đồng hành - người dân thụ hưởng”, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí cho người dân. Các tiện ích trên ứng dụng VNeID không ngừng mở rộng, cho phép người dân sử dụng VNeID thay thế thẻ căn cước trong xác thực giao dịch. Việc kết nối, khai thác các dữ liệu liên ngành giúp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính minh bạch và tạo dư địa để Agribank phát triển các dịch vụ số theo hướng tự động hóa, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng đang ngày càng khẳng định vị trí tiên phong, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực khác. Bởi thế, Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 đã triển khai các mô hình ngân hàng số linh hoạt, bảo đảm cung cấp dịch vụ thuận tiện, hiện đại và an toàn cho khách hàng. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong cung ứng các sản phẩm và thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn quy trình xử lý và thúc đẩy hình thành thói quen giao dịch số.

Ông Tống Văn Ánh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 cho biết: “Hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số được Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 chú trọng đầu tư, nâng cấp, phát triển. Các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện lợi, được kết nối liên thông, tích hợp liền mạch, xuyên suốt với các ngành, lĩnh vực khác. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa 100% (tiền gửi tiết kiệm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...). Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập, kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng”. Hiện nay, các sản phẩm và dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 đều bảo đảm an toàn, bảo mật; nhiều dịch vụ, phương thức thanh toán mới đã được tích hợp để nâng cao tính tiện ích cho người sử dụng. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của khách hàng về rủi ro an ninh mạng, hoạt động gian lận, lừa đảo trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, dịch vụ của ngân hàng một cách thuận lợi, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều dịch vụ tiện ích và hiện đại, đồng thời chủ động rà soát, cắt giảm nhiều TTHC trong quá trình giao dịch. Nhiều ngân hàng đã tập trung đầu tư công nghệ phát triển sản phẩm online, đưa ra nhiều gói sản phẩm, dịch vụ mới hiện đại, tiện ích cho khách hàng. Trong đó, chú trọng các sản phẩm có khả năng giao dịch bằng các phương tiện điện tử trên môi trường mạng với tính năng an toàn, bảo mật cao. Đối với nhiều dịch vụ, khách hàng không cần trực tiếp đến ngân hàng mà chỉ cần thông qua máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện nhiều loại giao dịch chuyển tiền, thanh toán nợ... Ngoài ra, các ngân hàng còn cung cấp các chương trình, sản phẩm tín dụng hỗ trợ khách hàng với nguồn vốn ưu đãi, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, giảm nhiều loại phí, giá dịch vụ.

Cải cách TTHC mang lại lợi ích nhiều mặt, không chỉ cho người dân, doanh nghiệp mà còn cho chính ngành ngân hàng. Đối với người dân và doanh nghiệp, ngoài việc được tiếp cận thông tin về tài chính, các quy trình, thủ tục, sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách minh bạch, còn được thụ hưởng những tiện ích từ các sản phẩm dịch vụ hiện đại; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ và tiếp cận nguồn vốn vay nhanh hơn, thời gian chu chuyển vốn được rút ngắn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Về phía ngân hàng, cải cách TTHC giúp các ngân hàng thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả hơn. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh giúp giảm thiểu chi phí thời gian và nhân lực trong thực hiện các TTHC, tạo điều kiện cho các ngân hàng điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả hơn.

Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để ngành ngân hàng tiếp tục đổi mới toàn diện các hoạt động, xây dựng hệ thống ngân hàng số an toàn, thông minh, đa kênh, phấn đấu thực hiện thành công “Chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030” như mục tiêu đã đặt ra.

Bài và ảnh: Tố Phương