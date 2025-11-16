Dấu ấn tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào tuổi trẻ chung tay XDNTM được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thượng Ninh triển khai sâu rộng với nhiều phần việc thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên và Nhân dân tham gia. Bí thư Đoàn xã Lê Kim Tính cho biết: "Các hoạt động, phần việc của ĐVTN trong xã trong những năm gần đây có sự chuyển biến tích cực, ngày càng được chú trọng về chất lượng, tính hiệu quả, tạo được nhiều dấu ấn trong cộng đồng. Tính trong vài năm trở lại đây, ĐVTN trong xã đã đảm nhận 20 công trình và hơn 30 phần việc thanh niên XDNTM, thu hút trên 500 lượt ĐVTN tham gia. Ước tính trị giá các công trình, phần việc được triển khai trị giá hơn 150 triệu đồng".

Đoàn viên thanh niên xã Trung Lý và chiến sĩ biên phòng hỗ trợ người dân xây dựng đường giao thông.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đổi mới, sinh động và hiệu quả như: các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”... Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức đa dạng gắn với nhu cầu đời sống xã hội. Theo đó, thời gian qua Đoàn xã đã tổ chức 15 hoạt động rửa xe gây quỹ và trao tặng nhiều phần quà; tổ chức trên 25 đợt tình nguyện dọn vệ sinh, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm, xây tường rào, các hoạt động thu hút trên 450 lượt ĐVTN tham gia. Từ các hoạt động này đã góp phần khơi dậy sức trẻ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong XDNTM, tham gia bảo vệ môi trường, hướng về cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, được các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Tại xã Trung Lý, phong trào tuổi trẻ chung tay XDNTM là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm và là nội dung chính gắn với các đợt hoạt động cao điểm của thanh niên trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông. ĐVTN đã tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc như lắp thiết bị thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa thôn, bản, các công trình thắp sáng đường quê, đường cây thanh niên, tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, dọn vệ sinh những tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức các chương trình văn hóa - thể thao... Ngoài ra, ĐVTN còn mở rộng và đổ bê tông được 7km đường liên thôn góp phần tạo diện mạo mới cho quê hương, tạo môi trường để ĐVTN phát huy tinh thần trách nhiệm xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Để phát huy hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện và tính sáng tạo của tuổi trẻ trong việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên đồng hành cùng địa phương XDNTM. Tính từ năm 2021-2025 các cơ sở đoàn đã thành lập gần 1.500 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa bàn hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Hàng năm, các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Tuổi trẻ tình nguyện chung sức XDNTM”, “Ngày chủ nhật xanh”, do Trung ương Đoàn phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện xây dựng 257 tuyến đường NTM kiểu mẫu, 50 nhà tiêu hợp vệ sinh; tu sửa gần 250km đường giao thông nông thôn; làm mới 20km đường bê tông, 454km đường điện thắp sáng đường quê; tu sửa, cải tạo 152 nhà văn hóa, hỗ trợ tu sửa 107 ngôi nhà dột nát cho các hộ dân; sửa chữa, lắp đặt mới 250 điểm vui chơi thiếu nhi; 450 tuyến đường pano tuyên truyền NTM; triển khai 58 tuyến đường hàng cây thanh niên; ra quân tuyên truyền quảng bá di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; phát huy vai trò của đội trí thức trẻ tình nguyện trong hỗ trợ XDNTM, đô thị văn minh tại các địa phương.

Hàng năm, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được thực hiện thường xuyên, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhất là vào các đợt tình nguyện cao điểm như: chương trình “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, dịp Tết Nguyên đán, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 toàn tỉnh đã trao tặng 56.600 suất quà với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng cho các đối tượng gia đình chính sách, thanh niên yếu thế, trẻ em mồ côi, người già neo đơn.

Nhìn từ hiệu quả thực tế có thể thấy các công trình, phần việc thanh niên đã được các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM. Bởi vậy, Tỉnh đoàn đang tiếp tục huy động ĐVTN tham gia các hoạt động như hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, vận động xã hội hóa nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tu sửa, làm mới các điểm sinh hoạt, khu vui chơi cho người già, thiếu nhi. Tổ chức, vận động ĐVTN tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, ứng dụng sâu rộng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong XDNTM...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt