Đảo chính tại Benin: Tổng thống P. Talon tuyên bố tình hình đã được kiểm soát

Ngày 8/12, Tổng thống Benin, ông Patrice Talon tuyên bố "tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn" ở nước này sau khi chính phủ ngăn chặn được âm mưu đảo chính nhờ các binh sỹ trung thành và với sự hỗ trợ của quân đội Nigeria.

Ngày 8/12, Tổng thống Benin, ông Patrice Talon tuyên bố “tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn” ở nước này sau khi chính phủ ngăn chặn được âm mưu đảo chính nhờ các binh sỹ trung thành và với sự hỗ trợ của quân đội Nigeria.

Ông Patrice Talon phát biểu tại Cotonou, Benin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Benin TV, Tổng thống Talon đảm bảo với người dân việc chính phủ đã kiểm soát được tình hình và họ có thể hoạt động lại bình thường.

Theo kế hoạch, ông Talon sẽ bàn giao quyền lực vào tháng 4/2026, sau 10 năm nắm quyền, giúp duy trì tăng trưởng kinh tế, song làn sóng bạo lực thánh chiến gia tăng.

Trước đó cùng ngày, một nhóm binh sỹ đã tuyên bố chiếm giữ trụ sở đài truyền hình quốc gia và phát sóng tuyên bố lật đổ Tổng thống Talon, trong đó Trung tá Pascal Tigri tự xưng là người đứng đầu cái gọi là “Ủy ban quân sự tái thiết quốc gia” (CMR).

Các lực lượng quân đội trung thành đã phản ứng nhanh chóng, phối hợp với các cuộc không kích và triển khai quân đội từ nước láng giềng Nigeria. Khoảng 10 binh sỹ đã bị bắt, trong đó có cả những người đứng sau âm mưu đảo chính.

Văn phòng Tổng thống Nigeria xác nhận đáp lại hai yêu cầu từ chính phủ Benin, quân đội Nigeria đã can thiệp vào nước láng giềng Benin sau khi một nhóm binh sỹ tuyên bố đảo chính trên truyền hình nhà nước.

Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trước đó đã cho biết binh lính từ Nigeria, Sierra Leone, Côte d’Ivoire và Ghana đang được điều động đến Benin để giúp ngăn chặn một âm mưu đảo chính.

Tây Phi đã chứng kiến một số cuộc đảo chính trong những năm gần đây, bao gồm cả ở các nước láng giềng phía Bắc của Benin là Niger và Burkina Faso, cũng như Mali, Guinea và gần đây nhất là Guinea-Bissau./.

Theo TTXVN

