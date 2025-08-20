Đảm bảo thông suốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, nhiệm vụ XDNTM trên toàn quốc có nhiều thay đổi, rất cần triển khai nhiều giải pháp kịp thời để chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) này không bị gián đoạn...

Được hướng dẫn và hỗ trợ, sản phẩm nông nghiệp của xã vùng biên Yên Thắng được trưng bày, giới thiệu ở nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh.

Nhiều thay đổi

Từ cuối năm 2024, trên cơ sở phân tích điều kiện thực tế, Thanh Hóa đã có kế hoạch phấn đấu để 3 huyện cũ là Thạch Thành, Cẩm Thủy và Ngọc Lặc đạt chuẩn NTM trong năm 2025. Theo đó, các địa phương đều tăng tốc, tỉnh hỗ trợ nhiều nguồn lực, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh liên tục có các chuyến kiểm tra, đốc thúc tiến độ các công trình, dự án... Những chỉ tiêu, tiêu chí của cấp xã, cấp thôn đến cấp huyện đều được gấp rút, tất cả vì mục tiêu chính trị là Thanh Hóa có 3 huyện miền núi đầu tiên đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương giải thể đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập các xã mới, nhiệm vụ XDNTM cấp huyện đã không còn nữa. Do đầy đủ các điều kiện, hoàn thiện bộ tiêu chí theo quy định nên huyện Ngọc Lặc cũ vẫn được Trung ương thẩm định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đạt chuẩn NTM trước thời điểm bỏ đơn vị hành chính cấp huyện ít ngày.

Sau khi các xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã cũ, nhiệm vụ, tiêu chí, các chỉ tiêu trong XDNTM cũng có nhiều thay đổi. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM ở xã cũ cơ bản không còn, người nghỉ hưu, người được điều chuyển hay thay đổi công việc. Trưởng ban chỉ đạo cấp xã là Bí thư Đảng ủy xã, cũng như phần đa các thành viên trong ban chỉ đạo ở xã cũ cũng thay đổi lĩnh vực phụ trách...

Khi thành lập cấp xã mới, nhiều xã cũ được sáp nhập có mức độ đạt chuẩn NTM lại khác nhau khiến nhiều xã mới lúng túng nếu triển khai nhiệm vụ mới. Gần đây, Trung ương mới có hướng dẫn cụ thể, sẽ lấy mức độ đạt chuẩn của xã thấp nhất làm tiêu chuẩn chung cho xã mới. Đơn cử, một xã NTM kiểu mẫu sáp nhập với xã chỉ đạt chuẩn NTM thì xã mới chỉ đạt chuẩn NTM, để từ đó phấn đấu về đích xã NTM nâng cao. Với xã mới có một phần là thị trấn trung tâm huyện cũ, được Trung ương công nhận phần thị trấn cũ là xã đạt chuẩn NTM nâng cao để xã mới làm căn cứ phấn đấu giai đoạn tiếp theo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến giữa tháng 8/2025, đa phần các xã mới thành lập trên địa bàn tỉnh chưa thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG XDNTM cấp xã. Mặt khác, các xã mới đang phải ưu tiên các nhiệm vụ kiện toàn sau sáp nhập, nhiều công việc bức thiết hơn, rồi những ngày gần đây dành thời gian cho tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã. Theo đó, nhiệm vụ XDNTM nhiều tuần qua trở nên trầm lắng.

Việc cần làm

Tại xã vùng cao Trung Thành, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Công Anh, nguyên là Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh nên đã rất ý thức trong việc tiếp tục nhiệm vụ XDNTM, không để gián đoạn. Ông cùng Đảng ủy, UBND xã dồn lực xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân tốt hơn. Năng lực phục vụ, mức độ hoàn thiện các thủ tục hành chính cũng chính là chỉ tiêu quan trọng được quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM từ nhiều năm nay.

Những tuần qua, xã Trung Thành cũng triển khai lực lượng công an ra quân tuần hành, kiểm soát chặt chẽ nhằm từng bước hoàn thiện tiêu chí về an ninh trật tự trong XDNTM. Các tuyến đường trong các bản cũng đang tiếp tục được quan tâm sửa sang, hoàn thiện, đón đầu tiêu chí giao thông nếu sau này được thẩm định. Tiêu chí giáo dục cũng được xã chú ý khi tập trung sửa chữa trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Ông Bùi Công Anh cho biết: “Tuy là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện cũ tới 44km, địa hình sông núi phức tạp, 95% dân số là đồng bào Thái, kinh tế chủ yếu dựa vào đồi rừng nên còn nhiều khó khăn. Cả 2 xã cũ Trung Thành và Thành Sơn trước sáp nhập đều chưa đạt chuẩn NTM, nhưng chúng tôi vẫn xác định không lơi là nhiệm vụ, không để gián đoạn chương trình lớn này. Sau Đại hội Đảng bộ xã và một số công việc cấp thiết, xã sẽ thành lập ngay ban chỉ đạo XDNTM để tiếp tục triển khai nhiệm vụ”.

Để không gián đoạn nhiệm vụ XDNTM trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 12806/UBND-NNMT về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG XDNTM và giảm nghèo bền vững”, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG cấp xã; đồng thời ổn định đội ngũ cán bộ, bộ máy làm công tác XDNTM và giảm nghèo bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể OCOP về đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Cùng với đó, hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp tục phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến của các chủ thể OCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khẩn trương rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã tổ chức đánh giá hiện trạng XDNTM trên địa bàn sau sắp xếp, dự kiến xây dựng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2026-2035, trước mắt là giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 30/8/2025.

Bài và ảnh: Hà Giang