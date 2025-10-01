Đại hội đại biểu MTTQ xã Trung Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 81 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trung Lý là một xã vùng sâu, vùng biên giới của tỉnh, tiếp giáp với bản Na Hàm, cụm Nặm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) với đường biên dài 7,8 km. Xã có 15 thôn, bản với 1.417 hộ, 7.301 nhân khẩu, có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Thái, Mông, Mường, Kinh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%.

Đại biểu dự Đại hội.

Thời gian qua, MTTQ xã Trung Lý đã nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029 và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, hướng mạnh về khu dân cư; công tác tuyên truyền, vận động ngày càng đa dạng, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

MTTQ xã tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trọng tâm là xây dựng khu dân cư văn hoá. Nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể, đến cuối năm 2024 toàn xã có 11 bản đạt danh hiệu văn hoá (73,3%).

Thực hiện Chỉ thị 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 22-CT/TU của Tỉnh ủy cùng các chương trình, đề án liên quan, trong giai đoạn 2024 – 2025 đã có 284 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 20,1 tỷ đồng. Đồng thời, MTTQ xã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 287,2 triệu đồng giúp hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Văn Ca phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng. Tổ chức bộ máy Mặt trận từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã Trung Lý tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động với những giải pháp cụ thể của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng xã Trung Lý ngày càng phát triển.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Giàng Seo Lềnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga