Xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa vững mạnh, là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Sáng 26/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự Đại hội.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đại biểu dự Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện Liên minh HTX Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 310 đại biểu chính thức đại diện cho các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Đến hết năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.376 HTX và 3 liên hiệp HTX, tăng 310 hợp tác xã so với năm 2020. Tổng số thành viên tham gia HTX gần 252 nghìn người. Doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 7,1 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 52 triệu đồng/năm. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới phương thức quản trị, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đáng chú ý, khu vực HTX nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 850 HTX, trong đó trên 600 HTX hoạt động hiệu quả, hơn 110 HTX ứng dụng công nghệ cao. HTX ngày càng thể hiện rõ vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế tập thể như: quy mô còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, khả năng tiếp cận vốn và đất đai còn khó khăn. Đây là những vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội kỳ 2025-2030 đặt ra quyết tâm "Xây dựng hệ thống Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa vững mạnh, là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã là chủ thể, là trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, phồn vinh, hạnh phúc”. Với mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tập thể, HTX năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế tỉnh; hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết theo chuỗi giá trị; góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của thành viên, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội; đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương những thành tích mà cán bộ, thành viên các HTX và Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong 5 năm vừa qua. Đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, đó là: Kinh tế tập thể, HTX phát triển còn chậm, chưa thật sự bền vững, quy mô phần lớn còn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị yếu; Các HTX thiếu sự hợp tác, liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác nên khả năng cạnh tranh thấp; Việc tham gia, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương trong quá trình tham mưu cho tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, HTX chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tiễn...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Luật Hợp tác xã năm 2023, đồng chí đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quá trình phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tư nhân, HTX cần có sự lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 09/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch, đề án của UBND tỉnh,... tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, các chính sách nhằm giúp HTX phát triển theo hướng năng động, hiệu quả, bền vững, hợp tác đa dạng, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tham gia HTX; phát triển các mô hình HTX công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và chuyển đổi số, trong đó tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch cộng đồng; phấn đấu mỗi địa phương xây dựng ít nhất 2-3 HTX điểm, đến năm 2030, có ít nhất 30% HTX ứng dụng công nghệ cao, 85% HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Liên minh HTX tiếp tục làm cầu nối tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tư nhân, các mô hình HTX kiểu mới, kinh nghiệm của các HTX trong và ngoài nước. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển HTX. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp tham mưu cho tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ, tạo nguồn lực cho các HTX đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động trong HTX.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tin tưởng rằng với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Liên minh HTX tỉnh sẽ góp phần vào sự phát triển của tỉnh phấn đấu xây dựng Thanh Hóa phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Đình Tuấn giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa khóa VII.

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, HTX và xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

