Xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Sáng 26/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp (PCTNLPTC &CCTP) năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ( PCTNLPTC ) tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các xã, phường.

Năm 2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, bộ phận tham mưu công tác nội chính của các xã, phường đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều chủ trương, quy định quan trọng của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC &CCTP; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC&CCTP.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC; nhất là trong tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC.

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án dang dở, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTNLPTC&CCTP tiếp tục được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực. Công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và công tác rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém kéo dài, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án, nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính có sự phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm không để phức tạp và phát sinh điểm nóng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được các cơ quan nội chính đặc biệt quan tâm và đạt được kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, triệt xóa tận gốc các băng nhóm, đối tượng cộm cán cầm đầu như: Băng nhóm của Tuấn “thần đèn”, “Vi Ngộ”, “Mạnh gỗ”...; quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, an toàn cho người dân, cho doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính của tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính của tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là các văn bản mới ban hành về công tác nội chính, PCTNLPTC&CCTP; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc họp, phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (vào ngày 11/12/2025). Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC&CCTP.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, PCTNLPTC&CCTP; chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách và trong lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC&CCTP, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã hội kỷ cương, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác PCTNLPTC; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Rà soát xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đến nay chưa hoàn thành, chưa thực hiện và xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện; thường xuyên báo cáo hằng tuần kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các cơ quan nội chính tăng cường phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp.

Tập trung chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương. Tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, lắng nghe và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của công dân ngay từ cơ sở.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp và các các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với Tòa án Nhân dân trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ án dân sự.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính có bản lĩnh, trình độ, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực nội chính, PCTNLPTC&CCTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quốc Hương