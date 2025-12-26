Xã Hồ Vương triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, HĐND xã Hồ Vương tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa I; Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Hồ Vương khóa I; Báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.

Năm 2025, năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, xã Hồ Vương vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả tích cực. Toàn xã có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; kinh tế – xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%, thu nhập bình quân 73,86 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung, công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới, OCOP, giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả rõ nét. Quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường.

Bí thư Đảng ủy xã Hồ Vương Hàn Duy Điều kết luận hội nghị.

Năm 2026, xã Hồ Vương xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phấn đấu hoàn thành 21 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 81 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực 6000 tấn trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đạt 90% trở lên; tập trung hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Tiếp đó, HĐND xã Hồ Vương đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với 2 tờ trình của Thường trực HĐND và 9 Tờ trình của UBND xã. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, HĐND xã đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026.

Nguyễn Thuý (CTV)