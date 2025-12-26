Tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Hạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Hạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự hội nghị.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự hội nghị.

Nổi bật trong năm 2025, hệ thống tuyên giáo và dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Ngành đã chủ động, triển khai quyết liệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả, tạo nên “lá chắn tư tưởng” vững chắc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tập trung tuyên truyền về những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác báo chí, xuất bản được phát triển theo hướng tích cực ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và trí tuệ nhân tạo, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng sức lan tỏa và truyền cảm hứng xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở được đẩy mạnh, khẳng định vai trò trọng yếu trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được lan tỏa, tạo ra hàng nghìn điển hình tiên tiến, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Công tác tổ chức, bộ máy có bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Phạm Văn Báu phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp, biện pháp; thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Qua đó, lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa Nghị quyết vào đời sống Nhân dân, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin sâu sắc, sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành tuyên giáo và dân vận đã đạt được trong năm 2025. Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2026 là rất lớn, đặc biệt là những thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng nhiều, đồng chí đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận phải tập trung cao độ làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các xã, phường cần xây dựng, vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử theo hướng thống nhất, đồng bộ; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ dư luận viên xã hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để bám sát thực tiễn đời sống Nhân dân, kịp thời nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy giải quyết sớm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” dư luận. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, công tác dân vận phải thực sự hướng mạnh về cơ sở, lấy phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” làm nền tảng. Đặc biệt, chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo và dân vận cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn trách nhiệm của cán bộ với việc phục vụ nhu cầu chính đáng của Nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận thực sự là những “chiến sĩ kiên trung” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sắc sảo, kỹ năng nói – viết nhuần nhuyễn và làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý và dẫn dắt bằng tình”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên giáo, dân vận phải “đi trước, mở đường”, tạo được sự đồng thuận xã hội, khơi dậy niềm tin và khát vọng cống hiến, biến các chủ trương của Đảng thành hành động tự giác, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025...

... và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và dân vận giai đoạn 2021-2025; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phan Nga